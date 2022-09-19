Курс доллара к мировым валютам закрепился на 20-летнем максимуме перед заседанием ФРС — Finance.ua
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Курс доллара к мировым валютам закрепился на 20-летнем максимуме перед заседанием ФРС

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В понедельник, 19 сентября, доллар закрепился на максимуме за два десятилетия по отношению к основным валютам в начале недели, насыщенной решениями центральных банков от Вашингтона до Лондона и Токио.
Об этом сообщает Reuters.
Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести валютам, составляет 109,84, что на 0,2% выше, чем в пятницу, консолидировавшись после двух недель волатильности, когда 7 сентября впервые с середины 2002 года он поднялся до 110,79.
Рынки ожидают повышения ставки ФРС еще по крайней мере на 75 базисных пунктов на этой неделе.
«Доллар может оставаться дорогим, поскольку ФРС продолжает агрессивно повышать ставку и на фоне роста рисков глобальной рецессии», и может достичь нового циклического пика выше 110,8, пишут стратеги Commonwealth Bank of Australia.
Фунт стерлингов упал на 0,2% до 1,1403 доллара, чуть выше 37-летнего минимума в 1,1351 доллара, достигнутого в пятницу. Рынки расходятся во мнениях относительно того, повысит ли Банк Англии ставки в четверг на 50 или 75 базисных пунктов.
Евро упал ниже паритета до 0,9995 доллара, и инвесторам было мало поводов для оптимизма, поскольку энергетический кризис зимой почти наверняка приведет Европу к рецессии.
Доллар к иене находится на уровне 143,15, колеблется ниже сильного сопротивления на уровне 145, поскольку японские политики усилили разговоры о валютной интервенции.
На этой неделе также отмечаются праздники, которые могут снизить ликвидность и привести к более резким движениям цен: Япония и Великобритания не работают в понедельник, Австралия — в четверг, а Япония — снова в пятницу.
Напомним, индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, 7 сентября достиг нового 20-летнего максимума в 110,69.

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По материалам:
РБК-Україна
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