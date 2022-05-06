Британия ввела санкции против крупнейшего производителя стали в рф, совладельцем которого является Абрамович — Finance.ua
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Британия ввела санкции против крупнейшего производителя стали в рф, совладельцем которого является Абрамович

Сегодня 12:40Фондовый рынок
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Британия ввела санкции против крупнейшего производителя стали в рф, совладельцем которого является АбрамовичБритания ввела санкции против крупнейшего производителя стали в рф, совладельцем которого является Абрамович
Великобритания ввела санкции против международной горно-металлургической корпорации Evraz, принадлежащей российским владельцам.
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
«Правительство Великобритании объявило о введении санкций против Evraz plc. Металлургическая и горнодобывающая компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России», — говорится в заявлении.
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Evraz plc производит 28% всех железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в россии. Это имеет жизненно важное значение, поскольку россия использует железную дорогу для перемещения ключевых военных поставок и войск на линию фронта в Украине, отметил британское правительство в заявлении.
«Наряду с существующими мерами это действие еще больше будет сдерживать компании, работающие в стратегических секторах россии. Сегодняшняя заморозка активов означает, что ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с ними бизнес... Эти санкции еще больше подорвут финансовые резервы путина и экономику и поддержат дальнейшее сопротивление Украины», — говорится в заявлении.
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Совладельцем Evraz является Роман Абрамович.
Отмечается, что после вторжения россии в Украину Британия наложила санкции более чем на 1000 человек и более 100 компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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