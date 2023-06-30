Британия объявила о новых санкциях против рф — Finance.ua

Британия объявила о новых санкциях против рф Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

Британия объявила о новых санкциях против рф

Британия объявила о запрете лицам и компаниям, связанным с кремлем, на доступ к британской юридической экспертизе.

Об этом сообщает Sky News.

Теперь британские юристы не смогут консультировать российские компании относительно определенных бизнес-сделок. Это последний шаг, направленный на экономическое отрезание москвы.

«Британские официальные лица заявили, что санкции могут повлиять на способность россии получать юридические консультации по всем вопросам, от торговых сделок между глобальными корпорациями до международных кредитов», — говорится в сообщении.

Министерство юстиции, которое объявило об этом шаге, заявило, что россия очень зависит от западных стран в вопросах юридической экспертизы.

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Ранее Великобритания ежегодно экспортировала юридические услуги российскому бизнесу на сумму около 56 миллионов фунтов.

Швейцария расширила санкционные списки в отношении российской федерации, присоединившись к 11-му пакету санкций ЕС.

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Укрінформ По материалам:

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