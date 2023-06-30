Британия объявила о новых санкциях против рф — Finance.ua
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Британия объявила о новых санкциях против рф

Фондовый рынок
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Британия объявила о новых санкциях против рф
Британия объявила о новых санкциях против рф
Британия объявила о запрете лицам и компаниям, связанным с кремлем, на доступ к британской юридической экспертизе.
Об этом сообщает Sky News.
Теперь британские юристы не смогут консультировать российские компании относительно определенных бизнес-сделок. Это последний шаг, направленный на экономическое отрезание москвы.
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«Британские официальные лица заявили, что санкции могут повлиять на способность россии получать юридические консультации по всем вопросам, от торговых сделок между глобальными корпорациями до международных кредитов», — говорится в сообщении.
Министерство юстиции, которое объявило об этом шаге, заявило, что россия очень зависит от западных стран в вопросах юридической экспертизы.
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Ранее Великобритания ежегодно экспортировала юридические услуги российскому бизнесу на сумму около 56 миллионов фунтов.
Швейцария расширила санкционные списки в отношении российской федерации, присоединившись к 11-му пакету санкций ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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