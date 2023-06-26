В Евросоюзе не готовы к жестким методам реализации нового пакета санкций против рф — Politico — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Евросоюзе не готовы к жестким методам реализации нового пакета санкций против рф — Politico

Казна и Политика
46
В Евросоюзе не готовы к жестким методам реализации нового пакета санкций против рф — Politico
В Евросоюзе не готовы к жестким методам реализации нового пакета санкций против рф — Politico
В Европейском Союзе пока не готовы применять жесткие методы по отношению к третьим странам, которые могут перепродавать россии подсанкционные товары.
Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в соответствии с новым механизмом ЕС может составить список товаров и отдельный список стран, в которые эти товары больше нельзя продавать.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Однако, как пишет Politico, не все в ЕС согласны с тем, что это был бы хороший шаг, и настаивают на том, чтобы сделать его крайней мерой. Это связано с тем, что несколько стран, в том числе Германия, обеспокоены тем, что такой механизм нанесет ущерб дипломатическим отношениям с третьими странами, а также заставит их оказаться в объятиях россии и Китая.
«Мы не хотим рисковать сразу переходом к карательным мерам, которые создают огромный потенциальный риск подтолкнуть эти компании, особенно в Центральной Азии, в объятия путина. А это прямо противоположно тому, чего мы хотели», — рассказал дипломат ЕС на условиях анонимности.
Читайте также
Напомним, 23 июня ЕС принял 11-й пакет антироссийских санкций, предусматривающий укрепление сотрудничества с третьими странами для предотвращения обхода санкций, запрет транзита товаров и технологий через россию, усиление экспортных ограничений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.