В Евросоюзе не готовы к жестким методам реализации нового пакета санкций против рф — Politico
В Европейском Союзе пока не готовы применять жесткие методы по отношению к третьим странам, которые могут перепродавать россии подсанкционные товары.
Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в соответствии с новым механизмом ЕС может составить список товаров и отдельный список стран, в которые эти товары больше нельзя продавать.
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Однако, как пишет Politico, не все в ЕС согласны с тем, что это был бы хороший шаг, и настаивают на том, чтобы сделать его крайней мерой. Это связано с тем, что несколько стран, в том числе Германия, обеспокоены тем, что такой механизм нанесет ущерб дипломатическим отношениям с третьими странами, а также заставит их оказаться в объятиях россии и Китая.
«Мы не хотим рисковать сразу переходом к карательным мерам, которые создают огромный потенциальный риск подтолкнуть эти компании, особенно в Центральной Азии, в объятия путина. А это прямо противоположно тому, чего мы хотели», — рассказал дипломат ЕС на условиях анонимности.
Напомним, 23 июня ЕС принял 11-й пакет антироссийских санкций, предусматривающий укрепление сотрудничества с третьими странами для предотвращения обхода санкций, запрет транзита товаров и технологий через россию, усиление экспортных ограничений.
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