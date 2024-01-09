Борщ стал дороже: как за год изменились цены на ингредиенты традиционного блюда — Finance.ua

Борщ стал дороже: как за год изменились цены на ингредиенты традиционного блюда Сегодня 07:40 — Личные финансы

Борщ стал дороже: как за год изменились цены на ингредиенты традиционного блюда

По состоянию на начало января 2024 года все овощи «борщового набора» в Украине, кроме лука и моркови, стоят на 20% дороже, чем год назад.

Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» Татьяна Попович.

По ее словам, рекордсменом по росту цены за год стал картофель, который по сравнению с началом 2023 года подорожал в 3,5 раза, и сейчас оптовая стоимость этого овоща составляет 14−15,5 грн/кг. В то же время свекла и капуста стоят 10−11 грн за кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году.

«В то же время морковь сегодня стоит 10−11 грн за кг — на 48% дешевле, чем в январе прошлого года. Лук также по сравнению с прошлым годом подешевел более чем вдвое и стоит 11,5−12,5 грн за кг», — рассказала эксперт.

Она объясняет, что такое падение стало результатом избыточных объемов — перепроизводства моркови и лука. Также стагнирующий спрос повлиял на ценовую ситуацию.

По словам Попович, повышение цен на некоторые овощи прежде всего связано с высокими затратами на хранение и транспортировку, а также с повышенными тарифами на электроэнергию для производителей и стоимостью горючего.

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«Если сравнивать цены с предыдущей неделей, ситуация выглядит даже более чем стабильно. Даже по картофелю, который бьет все ценовые рекорды, рост цены был в пределах 1,5%, капуста и морковь подешевели на 5%, а свекла и лук остались на том же ценовом уровне, как и в последнюю неделю декабря», — констатирует эксперт.

По ее мнению, до конца зимы критический рост цен не ожидается. В зависимости от вида овощей ценовой рост может быть в пределах 2−7%.

«Однако следует отметить, что любой прогноз имеет степень неопределенности и актуальные цены могут отличаться в зависимости от ряда переменных обстоятельств. Важно учитывать общие экономические условия в стране, которые могут влиять на цены на продовольственные товары, погодные факторы», — подчеркнула Попович.

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УНІАН По материалам:

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