Маркировка на продуктах: правила, которые должен знать каждый покупатель — Finance.ua

Маркировка на продуктах: правила, которые должен знать каждый покупатель Сегодня 10:12 — Личные финансы

Маркировка на продуктах: правила, которые должен знать каждый покупатель

Требования к маркировке продуктов в Украине регламентирует соответствующий закон. Однако с началом полномасштабной войны правила несколько упростили. Это облегчило ввоз гуманитарной помощи в страну, но привело к возникновению мошеннических схем по продаже контрабанды и гуманитарки.

Для чего нужна маркировка

Маркировка позволяет потребителю получить исчерпывающую информацию об интересующем его товаре.

В Украине с 2019 года действует закон «Об информации для потребителей о пищевых продуктах», в котором установлены правила маркировки, перечень необходимой информации и порядок ее размещения на этикетках продуктов.

В законе прописано, что информация о продукте не должна вводить в заблуждение.

В частности запрещается приписывать свойства товара или вероятные последствия его употребления, подчеркивать отдельные параметры. К примеру, писать на упаковке о лечебном эффекте (если речь не идет о природных минеральных водах или товарах специального медицинского назначения).

Что должно быть на этикетке

Название пищевого продукта.

Список и количество ингредиентов, указание вспомогательных материалов, используемых для переработки.

Наличие аллергенов. Должны быть выделены отдельным цветом, шрифтом.

Вес или количество продукта в установленных единицах измерения.

Минимальный срок годности или дата «Употребить до».

Условия хранения/использования.

Питательная ценность: энергетическая ценность, содержание жиров, насыщенных жиров, углеводов, сахаров, белков и соли.

Наименование и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов. Для импортируемых пищевых продуктов — наименование и местонахождение импортера.

Страна происхождения/место происхождения. Указывается, если отсутствие такой информации может ввести потребителя в заблуждение; для отдельных типов мяса; если страна происхождения пищевого продукта не совпадает со страной основного ингредиента.

Инструкция по использованию — если ее отсутствие может осложнить использование продукта.

Для напитков с содержанием этилового спирта более 1,2% - информация о фактическом содержании спирта.

Отметка «с ГМО» — при наличии генетически модифицированных организмов (ГМО), если их доля превышает 0,9% в любом ингредиенте пищевого продукта.

19 августа 2022 года Кабмин принял постановление № 922, отменившее норму о реализации импортируемых товаров без украинской маркировки.

Единственный случай, когда на полке супермаркета могут быть не маркированные на украинском языке продукты, — это продукты, которые были ввезены на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года и находятся в обращении до истечения минимального срока годности.

Если маркировка отсутствует: что делать

Потребитель имеет законное право получить информацию о товаре в точке продаж, требовать сертификаты качества и другие документы.

Если такой информации нет, необходимо обратиться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) или ее территориальный орган.

В частности, электронное обращение можно подать через форму на сайте Госпродпотребслужбы.

Что угрожает за продажу товаров без маркировки

Реализация продукции, на которой отсутствует маркировка, карается административной ответственностью.

Юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям грозят следующие штрафы:

реализация пищевых продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, если это создает угрозу жизни и/или здоровью: для юрлиц — 30 минимальных зарплат (201 тыс. грн), для ФЛП — 20 мин. зарплат (134 тыс. грн.);

предоставление неточной, недостоверной и непонятной для потребителей информации о пищевом продукте: для юрлиц — 15 мин. зарплат (100,5 тыс. грн), для ФЛП — 10 мин. зарплат (67 тыс. грн.).

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