Маркировка на продуктах: правила, которые должен знать каждый покупатель — Finance.ua

Маркировка на продуктах: правила, которые должен знать каждый покупатель
Требования к маркировке продуктов в Украине регламентирует соответствующий закон. Однако с началом полномасштабной войны правила несколько упростили. Это облегчило ввоз гуманитарной помощи в страну, но привело к возникновению мошеннических схем по продаже контрабанды и гуманитарки.
Для чего нужна маркировка
Маркировка позволяет потребителю получить исчерпывающую информацию об интересующем его товаре.
В Украине с 2019 года действует закон «Об информации для потребителей о пищевых продуктах», в котором установлены правила маркировки, перечень необходимой информации и порядок ее размещения на этикетках продуктов.
В законе прописано, что информация о продукте не должна вводить в заблуждение.
В частности запрещается приписывать свойства товара или вероятные последствия его употребления, подчеркивать отдельные параметры. К примеру, писать на упаковке о лечебном эффекте (если речь не идет о природных минеральных водах или товарах специального медицинского назначения).
Что должно быть на этикетке
- Название пищевого продукта.
- Список и количество ингредиентов, указание вспомогательных материалов, используемых для переработки.
- Наличие аллергенов. Должны быть выделены отдельным цветом, шрифтом.
- Вес или количество продукта в установленных единицах измерения.
- Минимальный срок годности или дата «Употребить до».
- Условия хранения/использования.
- Питательная ценность: энергетическая ценность, содержание жиров, насыщенных жиров, углеводов, сахаров, белков и соли.
- Наименование и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов. Для импортируемых пищевых продуктов — наименование и местонахождение импортера.
- Страна происхождения/место происхождения. Указывается, если отсутствие такой информации может ввести потребителя в заблуждение; для отдельных типов мяса; если страна происхождения пищевого продукта не совпадает со страной основного ингредиента.
- Инструкция по использованию — если ее отсутствие может осложнить использование продукта.
- Для напитков с содержанием этилового спирта более 1,2% - информация о фактическом содержании спирта.
- Отметка «с ГМО» — при наличии генетически модифицированных организмов (ГМО), если их доля превышает 0,9% в любом ингредиенте пищевого продукта.
19 августа 2022 года Кабмин принял постановление № 922, отменившее норму о реализации импортируемых товаров без украинской маркировки.
Единственный случай, когда на полке супермаркета могут быть не маркированные на украинском языке продукты, — это продукты, которые были ввезены на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года и находятся в обращении до истечения минимального срока годности.
Если маркировка отсутствует: что делать
Потребитель имеет законное право получить информацию о товаре в точке продаж, требовать сертификаты качества и другие документы.
Если такой информации нет, необходимо обратиться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) или ее территориальный орган.
В частности, электронное обращение можно подать через форму на сайте Госпродпотребслужбы.
Что угрожает за продажу товаров без маркировки
Реализация продукции, на которой отсутствует маркировка, карается административной ответственностью.
Юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям грозят следующие штрафы:
- реализация пищевых продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, если это создает угрозу жизни и/или здоровью: для юрлиц — 30 минимальных зарплат (201 тыс. грн), для ФЛП — 20 мин. зарплат (134 тыс. грн.);
- предоставление неточной, недостоверной и непонятной для потребителей информации о пищевом продукте: для юрлиц — 15 мин. зарплат (100,5 тыс. грн), для ФЛП — 10 мин. зарплат (67 тыс. грн.).
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