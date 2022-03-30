Booking предоставил украинцам 50% скидку на съемное жилье в Европе — Finance.ua

«Вместе с партнерами — владельцами объектов размещения — мы предоставляем возможность бесплатного проживания или бронирования с существенными скидками для людей, вынужденно покинувших Украину. Мы предлагаем скидки от 50% или полностью бесплатное проживание (без учета налогов и сборов)», — отмечается в сообщении.
Чтобы воспользоваться скидкой, жилье должно быть забронировано не ранее, чем за три дня до момента заезда.
Отметим, что в некоторых случаях может потребоваться уплата туристического налога.
В каких странах действует скидка? Следует учитывать, что специальный тариф для украинцев доступен в участвующих в программе вариантах размещения в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Молдове, Чехии, Италии, Германии, Нидерландах и Австрии.