Booking предоставил украинцам 50% скидку на съемное жилье в Европе — Finance.ua
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0 800 307 555

Booking предоставил украинцам 50% скидку на съемное жилье в Европе

Сегодня 13:36Личные финансы
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Туристический сервис Booking.com в партнерстве с рядом европейских гостиниц сообщил о предоставлении скидки в размере 50% на бронирование проживания для украинских беженцев.
Об этом сообщается на сайте сервиса.
«Вместе с партнерами — владельцами объектов размещения — мы предоставляем возможность бесплатного проживания или бронирования с существенными скидками для людей, вынужденно покинувших Украину. Мы предлагаем скидки от 50% или полностью бесплатное проживание (без учета налогов и сборов)», — отмечается в сообщении.
Чтобы воспользоваться скидкой, жилье должно быть забронировано не ранее, чем за три дня до момента заезда.
Отметим, что в некоторых случаях может потребоваться уплата туристического налога.
В каких странах действует скидка? Следует учитывать, что специальный тариф для украинцев доступен в участвующих в программе вариантах размещения в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Молдове, Чехии, Италии, Германии, Нидерландах и Австрии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Build Portal
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