Более 700 тыс. долгов появилось у украинцев за 2024 год, — Опендатабот — Finance.ua
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Более 700 тыс. долгов появилось у украинцев за 2024 год, — Опендатабот

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Более 700 тыс. долгов появилось у украинцев за 2024 год, — Опендатабот
Более 700 тыс. долгов появилось у украинцев за 2024 год, — Опендатабот
Более 360 тысяч новых долгов накопили украинцы с мая 2024 года, по данным Единого реестра должников. Всего за 2024 год ЕРД пополнился на 712 453 записей. В топе — штрафы за нарушение ПДД. Всего в Реестре должников около 9 млн записей.
Об этом свидетельствует статистика от Опендатабота.
8,8 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. С мая долгов стало больше на 360 тысяч.
Более 700 тыс. долгов появилось у украинцев за 2024 год, — Опендатабот

За что больше всего штрафов?

  • Больше всего записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение правил ПДД — 1,8 млн или 21% от общего количества.
  • Еще 20% - это взыскания за административные правонарушения — 1,7 млн.
  • Взыскания в пользу государственного бюджета составили 1,6 млн или 18,5% от общего количества долгов.
  • Замыкают четверку долги по коммунальным платежам — 727 тысяч или 8%.
  • Еще более 21% долгов невозможно отнести к какой-либо определенной категории.
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Более 700 тыс. долгов появилось у украинцев за 2024 год, — Опендатабот
В то же время на 24% увеличилось количество взысканий имущества по исполнительному документу — до 15,6 тысячи. Также почти на 17% возросло количество конфискаций по уголовным делам, кроме коррупционных — 11,8 тысячи.
Что касается долгов бизнеса, то Государственная налоговая служба активнее взимает налоговые долги с предпринимателей. В этом году уже открыто больше исполнительных производств, чем за весь прошлый год: 25,2 тысячи против 22,2 тысячи. Это также на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тысячи производств. Более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса тянутся еще с 2021 года.
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Кредит до зарплаты 👛

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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