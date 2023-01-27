Более 152 млн грн: Гороховский рассказал о сборе на «Ловцов шахедов» — Finance.ua
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Более 152 млн грн: Гороховский рассказал о сборе на «Ловцов шахедов»

Фондовый рынок
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Как написал соучредитель monobank Олег Гороховккий, 665 тысяч человек помогли нам с Игорем Лаченковым и United24 собрать средства на «Ловцов шахедов».
Об этом он сообщил в Facebook.
«Первый миллион гривен собрали за 9 минут, 100 миллионов — за 8 часов. Никогда не забуду это чувство невероятного единения украинцев. В общей сложности сбор составил более 152 миллионов гривен».
По его словам, наконец-то «Ловцы шахедов» в Украине. Теперь 6 систем охраняют нашу критическую инфраструктуру. Такие антидронные системы используют США для защиты стратегических объектов. Это самые современные оборонные технологии: комплекс радаров, средств глушения, а также Fortem DroneHunter F700 — автономные дроны с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом, которые охотятся на шахедов, перехватывают и безопасно приземляют.
«Настанет день, когда ни один «шахед» больше не залетит на нашу землю. А до того — мы будем их сбивать, приземлять, уничтожать. Мы будем за ними охотиться. Поэтому удачной охоты нашим «ловцам», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

  • напомним, что проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года;
  • Гороховский рассказал, во сколько обошелся выход stereo by mono на польский рынок

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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