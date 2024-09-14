Большинство IT-специалистов в Украине продолжают зарабатывать больше, чем тратить — Finance.ua

Большинство IT-специалистов в Украине продолжают зарабатывать больше, чем тратить Сегодня 19:05

Большинство IT-специалистов в Украине продолжают зарабатывать больше, чем тратить, pexels.com

Несмотря на войну, 61% украинских IT-специалистов зарабатывают больше, чем тратят. Однако с началом полномасштабного вторжения доля таких работников уменьшается, а количество тех, кто тратит весь доход, растет.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

В частности, специалисты с зарплатой от $1000 в большинстве своем могут покрыть свои расходы, и только 7% тратят больше, чем зарабатывают.

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В то же время среди тех, кто получает менее $1000, почти четверть (26%) сталкиваются с финансовыми трудностями.

Довольны ли айтишники своими зарплатами

Украинские айтишники преимущественно довольны зарплатой — и это почти не менялось в последние 10 лет.

Наиболее довольными айтишники ощущали себя в 2016 и 2019 годах — тогда 88% и 89% хорошо отзывались о своем доходе.

В 2020 году этот показатель снизился, вероятно, из-за ковида, до 83%, однако в 2021-м снова вырос до 87%. С началом полномасштабного вторжения доля удовлетворенных зарплатой постепенно снижается.

Большинство получающих от $6000 зачастую полностью довольны своей зарплатой: так считают 61% из них.

Те, чей доход от $500 до $5000, чаще быстрее удовлетворены зарплатой (58%), чем нет. Наименее довольны те, кто зарабатывает до $500: 62% из них не устраивает доход.

Удовлетворенность зарплатой связана с расходами специалиста. 92% тех, кто тратит меньше, чем зарабатывает, довольны своей зарплатой. А среди тех, кому не хватает денег на месяц, почти нет полностью довольных своей зарплатой (9%).

Те, кто тратит все, что зарабатывает, чаще скорее удовлетворены зарплатой (59%), чем нет, однако 26% все же не удовлетворены ее размером.

Напомним, ІТ-отрасль Украины концентрируется в крупных городах. До полномасштабного вторжения более 70% айтишников жили в Киеве, Львове и Харькове. Киев занимал особое место, ведь здесь жила и работала почти половина ІТ-сообщества.

Dou По материалам:

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