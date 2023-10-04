Boeing планирует рекордно увеличить производство своего самого популярного самолета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Boeing планирует рекордно увеличить производство своего самого популярного самолета

Фондовый рынок
16
Boeing планирует рекордно увеличить производство своего самого популярного самолета
Boeing планирует рекордно увеличить производство своего самого популярного самолета
Компания Boeing планирует увеличить производство своего самого популярного самолета Boeing 737 до рекордного количества по меньшей мере 57 единиц в месяц до июля 2025 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
План предусматривает достижение производства до 42 самолетов Boeing 737 ежемесячно до декабря этого года. В июне 2024 года ежемесячное производство самолетов Boeing 737 и Boeing 737 MAX, а также более ранних моделей, которые использовались с военными целями, должно составлять до 47 единиц, в декабре того же года — до 50 единиц, и в июне 2025 компания будет выпускать до 57 самолетов в месяц.
Читайте также
Boeing изложил план производства в последней версии своего главного графика для поставщиков, который был повторно подтвержден производителем самолетов в середине сентября, сообщили источники.
Компания от комментариев отказалась.
«Эта цель заменит недостигнутую цель авиапроизводителя, установленную несколько лет назад, которая была сорвана в 2019 году, когда производство 737 MAX было прекращено по всему миру после двух смертельных авиакатастроф», — говорится в материале.
Читайте также
До прекращения производства самолетов Boeing 737 MAX компания производила 52 воздушных судна в месяц и стремилась достичь производства 57.
Сейчас официальная цель компании, объявленная в ноябре 2022 года, производить 50 самолетов в месяц в период с 2025 по 2026 год.
Однако гендиректор Boeing Дэйв Калхун сообщил, что может обсуждаться вопрос об увеличении объемов до 60 самолетов в месяц.
«Мне хотелось бы достичь 60 поставок, и рынок для этого существует. В этом нет сомнений», — заявил он в июльском отчете о прибылях и убытках компании.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.