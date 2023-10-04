Boeing планирует рекордно увеличить производство своего самого популярного самолета — Finance.ua

Boeing планирует рекордно увеличить производство своего самого популярного самолета 04.10.2023, 00:23 — Фондовый рынок

Boeing планирует рекордно увеличить производство своего самого популярного самолета

Компания Boeing планирует увеличить производство своего самого популярного самолета Boeing 737 до рекордного количества по меньшей мере 57 единиц в месяц до июля 2025 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

План предусматривает достижение производства до 42 самолетов Boeing 737 ежемесячно до декабря этого года. В июне 2024 года ежемесячное производство самолетов Boeing 737 и Boeing 737 MAX, а также более ранних моделей, которые использовались с военными целями, должно составлять до 47 единиц, в декабре того же года — до 50 единиц, и в июне 2025 компания будет выпускать до 57 самолетов в месяц.

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Boeing изложил план производства в последней версии своего главного графика для поставщиков, который был повторно подтвержден производителем самолетов в середине сентября, сообщили источники.

Компания от комментариев отказалась.

«Эта цель заменит недостигнутую цель авиапроизводителя, установленную несколько лет назад, которая была сорвана в 2019 году, когда производство 737 MAX было прекращено по всему миру после двух смертельных авиакатастроф», — говорится в материале.

До прекращения производства самолетов Boeing 737 MAX компания производила 52 воздушных судна в месяц и стремилась достичь производства 57.

Сейчас официальная цель компании, объявленная в ноябре 2022 года, производить 50 самолетов в месяц в период с 2025 по 2026 год.

Однако гендиректор Boeing Дэйв Калхун сообщил, что может обсуждаться вопрос об увеличении объемов до 60 самолетов в месяц.

«Мне хотелось бы достичь 60 поставок, и рынок для этого существует. В этом нет сомнений», — заявил он в июльском отчете о прибылях и убытках компании.

Укрінформ По материалам:

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