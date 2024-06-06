BMW официально представила новую BMW 1 Series (фото) — Finance.ua

BMW официально представила новую BMW 1 Series (фото) Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

BMW официально представила новую BMW 1 Series (фото)

BMW официально представила четвертое поколение компактного хэтчбека. Новинка получила новый язык дизайна BMW, гибридные силовые установки и высокопроизводительную версию M 135 мощностью 300 л.с.

Новая модель стала несколько больше предыдущей версии: длина нового BMW 1 серии увеличилась до 4361 миллиметра, а ширина и высота составляет 1800 и 1459 мм соответственно. Колесная база — 2670 миллиметров.

Как и ожидалось, хэтчбек получил эволюционный дизайн, в котором все еще присутствуют черты, присущие 1-й серии, однако появились такие элементы, как новые светодиодные фары с вертикальными дневными ходовыми огнями и более агрессивные бамперы с новой радиаторной решеткой. Сзади модель также получила другой бампер и светодиодные фонари.

В салоне изменений тоже немало, модель предлагается с двумя дисплеями на 10,25 и 10,7 дюйма — первый служит цифровой панелью приборов, тогда как меньший является главным экраном информационно-развлекательной системы BMW9, поддерживающей беспроводное подключение Apple Carplay и Android Auto.

BMW заявляет, что отказалась от использования кожи в отделке салона, поэтому все версии будут предлагаться с тканью под названием Arktur. В стандартное оснащение входят двузонный климат-контроль и контурная подсветка салона. Объем багажника составляет 380 литров, однако его можно увеличить до 1200 литров, сложив спинки задних сидений.

К тому же BMW отказалось от использования индекса «i» для маркировки бензиновых моделей, поэтому линейка 1 Series представлена ​​версиями 118d, 120d, 120 и мощной M 135 . Бензиновая версия 120 оснащена 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем, в то время как 120d оснащена четырехцилиндровым дизелем объемом 2,0 литра.

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Оба двигателя представляют собой 48-вольтовые мягкие гибридные установки. Бензиновая версия имеет мощность в 170 л.с., а дизельная — 163 л.с. Они обеспечивают разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды. В то же время менее мощная 118d использует тот же 2,0-литровый дизель, что и 120d, однако его мощность составляет 150 л.с., а разгон до первой сотни в таком исполнении будет занимать 8,3 секунды.

Возглавляет линейку 1 Series высокопроизводительная версия M 135 xDrive, которая предлагается исключительно с 2,0-литровым бензиновым двигателем B48 последнего поколения, выдающим 300 л. с, что позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

Впервые за свою историю BMW 1 Series больше недоступна с механической коробкой передач, ведь все варианты двигателей совмещены с семиступенчатой ​​передачей Steptronic с двойным сцеплением.

Стоимость моделей еще не объявлена. Как сообщает BMW, старт продаж начнется в октябре этого года. Покупатели смогут заказать хэтчбек с дополнительными пакетами М. Будут собирать новинку на заводе в Лейпциге в Германии.

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Телеканал новин 24 По материалам:

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