Bloomberg раскрыла хитрость москвы для торговли нефтью: что придумали в россии — Finance.ua
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Bloomberg раскрыла хитрость москвы для торговли нефтью: что придумали в россии

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Российская государственная танкерная компания переименовала некоторые свои суда в честь городов страны после введения санкций США.
Издание Bloomberg пишет, что под западные санкции уже попал 21 танкер ПАО «Совкомфлот».
Танкеры сменили флаг на российский с габонского — шаг, который даст россии больше уверенности в том, как она сможет их использовать.
Находясь под западными санкциями, россия не только собрала теневой флот судов для транспортировки своей нефти, но и в значительной степени полагалась на гигантский танкерный флот «Совкомфлота» для обеспечения транспортировки нефти. Компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса «Афрамакс», каждый из которых способен перевозить около 700 тысяч баррелей нефти. По данным Bloomberg, по меньшей мере четыре танкера сменили названия.
Танкеры часто меняют названия после введения санкций, чтобы дистанцироваться от списков в санкционных базах данных, хотя их по-прежнему можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.
По материалам:
УНІАН
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