Бизнес в 2022 году вышел на довоенный уровень по количеству заказов - исследование — Finance.ua

Бизнес в 2022 году вышел на довоенный уровень по количеству заказов - исследование Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Бизнес в 2022 году вышел на довоенный уровень по количеству заказов - исследование

Полномасштабное вторжение россии 24 февраля 2022 года привело к падению объема клиентских заказов в сфере услуг и торговли, но в течение года предприниматели смогли возобновить свою деятельность, а в некоторых регионах — даже выйти на довоенный уровень и выше.

Об этом свидетельствуют данные SaaS-платформы для управления бизнесом РемОнлайн.

Объемы заказов

Наименьший объем заказов наблюдался в марте 2022 года — 29%. Но уже в апреле постепенно начался рост — до 56%.

В августе предприниматели даже превысили довоенный уровень — 109% по сравнению с январем. С сентября заказов стало меньше, однако по итогам декабря их все еще больше, чем до 24 февраля 2022 года.

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Наиболее положительная динамика с начала вторжения наблюдается в сфере обслуживания автотранспорта (от повседневного обслуживания до кузовного ремонта) и торговли. А с лета после деоккупации Киевщины и других северных областей начало активно восстанавливаться направление строительно-инженерных работ.

Бизнес адаптировался к отключениям света

Уменьшение количества заказов осенью совпало с началом массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Киева и других городов Украины. Однако даже постоянные отключения света не привели к значительному уменьшению активности.

Предприниматели нашли возможность работать даже в нестабильных условиях. По итогам декабря количество заказов превышает довоенное начало года на 3 процентных пункта.

Где наибольшая активность

Среди крупнейших проанализированных городов Украины больше всего снизился уровень заказов в марте в Киеве и Харькове — до 6% и 2% соответственно по сравнению с январем 2022 года. При этом уже через месяц объем заказов в этих городах начал увеличиваться, и по итогам апреля он составлял 35% в Киеве и 21% в Харькове.

В мае рост продолжался: Киев, Днепр и Одесса демонстрировали почти одинаковый объем заказов — две трети от довоенного уровня, а Харьков — менее половины.

В осенние месяцы количество заказов снова уменьшалось. Но декабрь 2022 года харьковские предприниматели завершили все же обнадеживающе — 74% заказов по отношению к январю 2022 года.

В августе предприниматели крупнейших городов, кроме Харькова, смогли достичь довоенного уровня активности. А львовский бизнес даже раньше — в мае. Этот город демонстрирует самое большое количество заказов в течение года. После падения на треть в марте 2022 года Львов постоянно наращивал активность и с июня уже превысил довоенный уровень. Декабрь 2022 года предприниматели этого города закончили с количеством заказов, которое на 20 процентных пунктов выше января 2022 года.

Киев, Одесса и Днепр после снижения активности в октябре в конце года снова вышли на довоенный уровень.

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