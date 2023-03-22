Билл Гейтс назвал важнейшее технологическое достижение за 50 лет — Finance.ua

Билл Гейтс назвал важнейшее технологическое достижение за 50 лет Сегодня 18:00

Один из основателей технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что модель искусственного интеллекта GPT от стартапа OpenAI является самым революционным достижением в области технологий за последние 50 лет. Искусственный интеллект, прежде всего, поможет бедным странам избежать большого количества смертей среди населения.

Об этом заявил Билл Гейтс.

По его словам, благодаря надежному финансированию и правильной политике правительства, благотворительные организации могут обеспечить использование искусственного интеллекта для уменьшения несправедливости в мире.

«Улучшения с помощью искусственного интеллекта будут особенно важны для бедных стран, где большинство смертей происходит среди детей младше 5 лет», — написал он.

Но для того чтобы это произошло, Гейтс призвал к целенаправленному подходу к технологиям ИИ в будущем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.