Билл Гейтс назвал важнейшее технологическое достижение за 50 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Билл Гейтс назвал важнейшее технологическое достижение за 50 лет

55
Один из основателей технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что модель искусственного интеллекта GPT от стартапа OpenAI является самым революционным достижением в области технологий за последние 50 лет. Искусственный интеллект, прежде всего, поможет бедным странам избежать большого количества смертей среди населения.
Билл Гейтс назвал важнейшее технологическое достижение за 50 лет
Об этом заявил Билл Гейтс.
По его словам, благодаря надежному финансированию и правильной политике правительства, благотворительные организации могут обеспечить использование искусственного интеллекта для уменьшения несправедливости в мире.
«Улучшения с помощью искусственного интеллекта будут особенно важны для бедных стран, где большинство смертей происходит среди детей младше 5 лет», — написал он.
Но для того чтобы это произошло, Гейтс призвал к целенаправленному подходу к технологиям ИИ в будущем.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.