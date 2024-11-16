Беженцы: сколько украинцев имеют временную защиту в странах Евросоюза — Finance.ua

Беженцы: сколько украинцев имеют временную защиту в странах Евросоюза Сегодня 12:09 — Мир

Беженцы: сколько украинцев имеют временную защиту в странах Евросоюза

По состоянию на 30 сентября 2024 года около 4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В какие страны едут беженцы

Больше всего людей со статусом временной защиты приняла Германия (1 129 335 человек, что составляет 26,9% от общего количества).

Далее следуют Польша (979 835 человек, 23,3%) и Чехия (378 480 человек, 9%).

Где выросло количество беженцев из Украины

По сравнению с концом августа наибольший рост числа получателей временной защиты зафиксирован в:

Германии (+7005 человек, +0,6%);

Польше (+4645 человек, +0,5%);

Испании (+3170 человек, +1,5%).

В то же время во Франции (-570 человек, -0,9%) и Италии (-10 человек) количество украинцев с таким статусом уменьшилось.

Напомним, в Чехии ожидается возможный новый поток беженцев из Украины. Это может быть обусловлено тяжелыми условиями зимы во время боевых действий или, напротив, скорым завершением войны при определенных условиях.

Также усиливается подготовка и в Польше в связи с возможным наплывом украинцев. По словам генерального консула Украины в Люблине, серьезных сигналов о большом наплыве украинцев пока нет, однако на случай ухудшения ситуации подготовка усиливается.

Укрінформ По материалам:

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