Без Visa и Mastercard: россиянам советуют брать за границу наличные и карточку, которую принимают только 7 стран — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Без Visa и Mastercard: россиянам советуют брать за границу наличные и карточку, которую принимают только 7 стран

Сегодня 11:39Финтех и Карты
62
Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ в обычном режиме, а трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны.
Об этом заявили в Центробанке РФ.
«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах , привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — говорится в заявлении.
Читайте также: Центробанк РФ ограничил переводы родственникам за границу до $5000 в месяц
Отмечается, что держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.
При этом трансграничные операции с карт Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет магазинах, так и использования этих карт за границей.
В случае выезда за границу Центробанк РФ рекомендует россиянам брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается.
В настоящее время это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также непризнанные Абхазия и Южная Осетия.
Напомним, платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.