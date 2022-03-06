Без Visa и Mastercard: россиянам советуют брать за границу наличные и карточку, которую принимают только 7 стран — Finance.ua

Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ в обычном режиме, а трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны.
«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах , привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — говорится в заявлении.