Без Visa и Mastercard: россиянам советуют брать за границу наличные и карточку, которую принимают только 7 стран — Finance.ua

Без Visa и Mastercard: россиянам советуют брать за границу наличные и карточку, которую принимают только 7 стран

Сегодня 11:39 — Финтех и Карты

Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ в обычном режиме, а трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны.

«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах , привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

При этом трансграничные операции с карт Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет магазинах, так и использования этих карт за границей.

В случае выезда за границу Центробанк РФ рекомендует россиянам брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается.

В настоящее время это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также непризнанные Абхазия и Южная Осетия.

Напомним, платежные сервисы Visa и Mastercard заявили , что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

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