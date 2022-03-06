Центробанк РФ ограничил переводы родственникам за границу до $5000 в месяц — Finance.ua
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Центробанк РФ ограничил переводы родственникам за границу до $5000 в месяц

Сегодня 09:12Мир
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Центробанк РФ ограничил переводы родственникам за границу до $5000 в месяцЦентробанк РФ ограничил переводы родственникам за границу до $5000 в месяц
Центральный банк России ограничил ежемесячную сумму переводов за границу до $5000. Это касается физических лиц-резидентов России, желающих отправить средства супругам и близким родственникам, передает российский «Коммерсантъ».
Как отмечается, ЦБ ограничивает переводы за границу для тех, кто хочет отправить средства кому-либо из супругов, родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам, братьям и сестрам, усыновленным детям или родителям, устроившим детей.
Банк России установил ограничения на фоне повышенной волатильности валютного рынка.
Центробанк также ввел ограничения на зарубежные переводы между счетами российских резидентов, ввел 12% комиссии при покупке валюты для физических и юридических лиц. Путин издал указ, которым запрещено вывозить за границу наличной валюты на сумму более $10 000.
Напомним, президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому экспортеры обязаны продавать 80% выручки в иностранной валюте. Россиянам также запрещается перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа, зачислять иностранную валюту на счета в банках вне России и переводить деньги в онлайн эквайринговое учреждение без открытия банковского счета.
ЦБ также обязал банки установить депозитные ставки в размере 5–8% годовых. Государственная дума приняла закон, согласно которому упразднила НДС по продаже золотых слитков. По мнению российских властей, это альтернатива вкладам в валюте.
По материалам: Forbes.ua
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