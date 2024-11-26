Без мигрантов из каких стран не выдержит экономика Польши. Это не украинцы — Finance.ua
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Без мигрантов из каких стран не выдержит экономика Польши. Это не украинцы

Личные финансы
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Без мигрантов из каких стран не выдержит экономика Польши. Это не украинцы
Без мигрантов из каких стран не выдержит экономика Польши. Это не украинцы
Польша все больше зависит от мигрантов не только из Украины, но и других стран. Украинцы традиционно остаются основной группой мигрантов, работающих в Польше, но зависимость экономики от работников других стран постоянно растет. Работники стран третьего мира стали неотъемлемой составляющей экономической стабильности Польши.
Об этом сообщает in Poland.
«Демографический дефицит, старение населения и активный экономический рост заставляют польских работодателей искать трудовые ресурсы вне Европейского Союза», — сказано в сообщении.
Среди новых важных групп мигрантов следует выделить граждан:
  • беларуси;
  • Грузии;
  • Молдовы;
  • Вьетнама;
  • Филиппин;
  • Индии;
  • Непала.
Они работают в таких областях, как:
  • строительство;
  • логистика;
  • сельское хозяйство;
  • сфера обслуживания.
Например, работники из Индии и Непала все чаще задействованы в транспорте, в то время как молдаване и грузины — в сезонных работах на полях.
Дефицит рабочей силы становится все более заметным во многих секторах экономики. Наибольший спрос ощущается в сельском хозяйстве, где работники из-за границы помогают убирать урожаи, и в строительстве, которое развивается рекордными темпами. Кроме того, в логистике и транспорте мигранты занимают ключевые позиции, обеспечивая бесперебойное функционирование этой инфраструктуры.
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В то же время интеграция мигрантов остается вызовом для польского общества. Несмотря на вклад в экономику, многие сталкиваются с проблемами адаптации, языкового барьера и социальной изоляции. Поэтому правительство и работодатели должны создать программы поддержки для работников из других стран, чтобы обеспечить им надлежащие условия труда и жизни.
Напомним, в следующем году взнос на медицинское страхование в Польше составит 9%, но будет рассчитываться с 75% размера минимальной заработной платы.
Средняя годовая зарплата в странах ЕС в 2023 году составила 37 900 евро (около 164 000 злотых). По данным Евростата, средняя годовая зарплата в 2023 году в Польше составила 18 054 евро (по курсу на 7 ноября 2024 года — 78 100,07 злотых). Это примерно 6500 злотых.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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