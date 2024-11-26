Без мигрантов из каких стран не выдержит экономика Польши. Это не украинцы — Finance.ua

Без мигрантов из каких стран не выдержит экономика Польши. Это не украинцы Сегодня 08:30 — Личные финансы

Без мигрантов из каких стран не выдержит экономика Польши. Это не украинцы

Польша все больше зависит от мигрантов не только из Украины, но и других стран. Украинцы традиционно остаются основной группой мигрантов, работающих в Польше, но зависимость экономики от работников других стран постоянно растет. Работники стран третьего мира стали неотъемлемой составляющей экономической стабильности Польши.

Об этом сообщает in Poland.

«Демографический дефицит, старение населения и активный экономический рост заставляют польских работодателей искать трудовые ресурсы вне Европейского Союза», — сказано в сообщении.

Среди новых важных групп мигрантов следует выделить граждан:

беларуси;

Грузии;

Молдовы;

Вьетнама;

Филиппин;

Индии;

Непала.

Они работают в таких областях, как:

строительство;

логистика;

сельское хозяйство;

сфера обслуживания.

Например, работники из Индии и Непала все чаще задействованы в транспорте, в то время как молдаване и грузины — в сезонных работах на полях.

Дефицит рабочей силы становится все более заметным во многих секторах экономики. Наибольший спрос ощущается в сельском хозяйстве, где работники из-за границы помогают убирать урожаи, и в строительстве, которое развивается рекордными темпами. Кроме того, в логистике и транспорте мигранты занимают ключевые позиции, обеспечивая бесперебойное функционирование этой инфраструктуры.

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В то же время интеграция мигрантов остается вызовом для польского общества. Несмотря на вклад в экономику, многие сталкиваются с проблемами адаптации, языкового барьера и социальной изоляции. Поэтому правительство и работодатели должны создать программы поддержки для работников из других стран, чтобы обеспечить им надлежащие условия труда и жизни.

Напомним, в следующем году взнос на медицинское страхование в Польше составит 9%, но будет рассчитываться с 75% размера минимальной заработной платы.

Средняя годовая зарплата в странах ЕС в 2023 году составила 37 900 евро (около 164 000 злотых). По данным Евростата, средняя годовая зарплата в 2023 году в Польше составила 18 054 евро (по курсу на 7 ноября 2024 года — 78 100,07 злотых). Это примерно 6500 злотых.

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