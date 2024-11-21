Белый дом планирует списать почти $5 млрд долга для Украины — Finance.ua
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Белый дом планирует списать почти $5 млрд долга для Украины

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Белый дом планирует списать почти $5 млрд долга для Украины
Белый дом планирует списать почти $5 млрд долга для Украины
Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать $4,65 млрд долга Украины, говорится в письме, которое есть в распоряжении Bloomberg. Это последний из серии шагов, призванных укрепить поддержку Киева перед вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа.
Белый дом отменит половину кредита в размере $9 млрд, предоставленного Украине в рамках пакета в размере $60 млрд, одобренного в апреле.
Списание долга «поможет Украине одержать победу, что отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7 и НАТО», говорится в письме Госдепа к Конгрессу от 18 ноября.
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Согласно Закону о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины, принятому Конгрессом в апреле 2024 года, президент имеет право списать 50% этой суммы после 15 ноября 2024 года, а следующий президент сможет списать другую половину с 1 января 2026 года.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что это решение отвечает положениям закона, и теперь оно зависит от Конгресса.
Государственный департамент подтвердил передачу письма и заявил, что действия администрации соответствуют полномочиям президента.
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Однако этот план вызвал отрицание республиканцев. Сенатор Рэнд Пол из Кентукки заявил в своем сообщении на X, что он будет стремиться провести голосование в Сенате, чтобы «не дать администрации Байдена сделать долг Украины ответственностью американского народа».
Обе палаты Конгресса должны одобрить резолюцию Пола, что вряд ли произойдет, учитывая, что демократы контролируют Сенат. Байден также может наложить вето на резолюцию, если она будет принята.
По материалам:
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