США выделили Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов — Finance.ua
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США выделили Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов

Казна и Политика
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США выделили Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов
США выделили Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов
Соединенные Штаты Америки в среду, 20 ноября, объявили о новом пакете военной помощи Украине. Вооружение будет предоставлено на сумму 275 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
Как отметили в Пентагоне, президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на более сильную позицию.
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Этот пакет стал семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.
В пакет на 275 млн долларов вошли:
  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм боеприпасы;
  • минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
  • беспилотники;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • подрывное оборудование и боеприпасы;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
По материалам:
РБК-Україна
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