Бельгийский регион Валлония сохраняет лучшее равенство по доходам в Европе — Finance.ua

Бельгийский регион Валлония сохраняет лучшее равенство по доходам в Европе Сегодня 20:20

Валлонский институт статистики (IWEPS) в Бельгии опубликовал отчет о состоянии равенства доходов в стране. Согласно ему, Валлония является одним из самых равноправных регионов в Европе и мире, сообщает The Brussels Times. Равенство доходов или неравенство экономисты измеряют так называемым коэффициентом Джини.

Значение коэффициента колеблется от нуля, что означает полное равенство дохода до единицы, если весь доход получает одно лицо.

Согласно статистике, валлонский индекс Джини в 2022 году составил 0,242. Эксперты отметили, что такие параметры ставят регион в один ряд со скандинавскими странами, известными своими эгалитарными обществами. Этот показатель был достаточно стабильным за последнее десятилетие. То же касается нидерландскоязычного региона Бельгии — Фландрии, где показатели равенства доходов примерно одинаковы. Третий регион Бельгии — столица Брюссель имеет гораздо большее неравенство с индексом Джини 0,345.

В то же время, согласно IWEPS, риск бедности среди жителей Валлонии также остается стабильным. В 2022 году 13,4% жили в условиях стойкой бедности. Это означает, что эти люди живут за чертой бедности по крайней мере два из последних трех лет. В частности, уровень риска бедности, измеряющий долю населения, проживающего в домохозяйстве с чистым доходом ниже порога бедности, составляет 17,8%.

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