БЭБ разоблачило должностных лиц Гостомельской администрации в присвоении 5 миллионов — Finance.ua

БЭБ разоблачило должностных лиц Гостомельской администрации в присвоении 5 миллионов Сегодня 11:16 — Криминал

БЭБ разоблачило должностных лиц Гостомельской администрации в присвоении 5 миллионов, Фото: БЕБ

В Бюро экономической безопасности заявили о раскрытии схемы присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Установлено, что должностные лица Гостомельской поселковой военной администрации в период 2022—2023 годов заключили ряд договоров на проведение работ по устранению аварий в жилищном фонде, возникших в результате боевых действий, вызванных военной агрессией российской федерации против Украины и обустройства укрытий. Оказалось, что договоры заключались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам.

Следователи выяснили, что фактические строительные работы были выполнены не в полном объеме, а отдельные работы вовсе были выполнены силами коммунальщиков. Об этом свидетельствуют акты выполненных работ.

В дальнейшем, средства полученные преступным путем, предприятия победители закупок перечисляли на счета фиктивных предприятий, офисы которых расположены в Виннице, а позже обналичивали их.

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По предварительным подсчетам, сумма причиненного государству ущерба составляет более 5 млн гривен.

Детективы БЭБ провели обыски в зданиях военной администрации и ЖКХ, а также в офисных помещениях, где располагались фиктивные предприятия. По результатам обысков изъяты первичные финансово хозяйственные документы, черновые записи и флеш-накопители, где хранилась информация о противоправной деятельности.

Изъятые документы направлены в экспертное учреждение для проведения строительно-технической и экономической экспертиз с целью установления фактического ущерба, причиненного государству.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 У К Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ведут детективы ТУ БЭБ в Киевской области при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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