БЭБ сообщило о подозрении директору одного из крупнейших ТРЦ Киева в уклонении от уплаты почти 146 млн грн налогов — Finance.ua

БЭБ сообщило о подозрении директору одного из крупнейших ТРЦ Киева в уклонении от уплаты почти 146 млн грн налогов Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Генеральному директору общества, которое является владельцем одного из крупнейших офисных и торгово-развлекательных центров Киева, объявили подозрение в уклонении от уплаты почти 146 миллионов гривен налогов.

Правоохранители установили, что в течение 2019−2021 годов дирекция ТРЦ заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками «фиктивности» и «транзитности».

Как отмечает БЭБ, фактически в первичные документы внесли данные о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились. Это позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Таким образом обществу-владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов более чем на 145,8 млн грн и вывести их в наличные, говорят следователи.

Правоохранители сообщили директору столичного ТРЦ о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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