Базовые отрасли экономики, которые более всего упали в 2022 году — Finance.ua

Базовые отрасли экономики, которые более всего упали в 2022 году Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Базовые отрасли экономики, которые более всего упали в 2022 году

Государственная служба статистики опубликовала отраслевую статистику за прошлый год. В 2022 г. произошло падение во всех базовых отраслях украинской экономики.

Об этом сообщает глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

В реальном измерении за 2022 год (против предыдущего года):

строительство упало на 65,1%, в том числе жилищное на 62,4%;

промышленное производство упало на 36,9%, в том числе добывающая промышленность на 37,9%, перерабатывающая на 41,2%, производство и распределение э/э, газа, тепла на 30,7%;

грузооборот упал на 42,7%, пассажирооборот упал на 50,4%;

розничная торговля (оборот) снизилась на 21,4%.

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«Из помесячной динамики промышленности понятно, что наибольшее падение было в марте прошлого года, когда промпроизводство сократилось более чем наполовину. С освобождением севера и северо-востока в апреле началось постепенное восстановление, продолжавшееся до сентября, но оно было сорвано из-за террористических обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны рф», — пишет Гетманцев.

Среди отраслей промышленности наибольшие потери зафиксировали и экспортно-ориентированные отрасли, в т.ч. с концентрацией промышленных активов в зоне боевых действий (добыча железной руды упала на 61,7%, производство кокса упало на 58,2%, металлургическое производство упало на 66,5%), энергоемкие отрасли (химическое производство упало на 62%), отрасли, подвергшиеся тяжелым разрушениям (нефтепереработка), или отрасли завязаны на другие пострадавшие секторы (как например производство строительных материалов упало на 65,4%).

Меньше пострадали отрасли, ориентированные на внутренний рынок, прежде всего в части производства товаров первой необходимости (пищепром, легкая промышленность, фарма), определенные виды машиностроения, падение в которых было меньше общего промышленного производства. В этом контексте розничная торговля также показала меньшие потери по сравнению с другими базовыми отраслями.

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Перспективы текущего года

«Пока продолжается война и сохраняется значительная неопределенность (относительно военных рисков, посевной, работы зернового коридора, миграции населения и т.п.), восстановление базовых отраслей будет слабым. С другой стороны, с середины февраля у нас нет дефицита э/э в системе и плановых отключений. Поэтому часть негативных ожиданий отпала. Задача на этот год в реальном секторе экономике остается неизменной — стабилизация динамики базовых отраслей и создание условий для их быстрого восстановления после войны», — добавил нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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