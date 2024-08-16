Банковские ставки: что прогнозируют банкиры — Finance.ua

Банковские ставки: что прогнозируют банкиры Сегодня 14:07 — Кредит&Депозит

Банковские ставки: что прогнозируют банкиры

Конкуренция за вкладчиков сдерживает снижение ставок по депозитам. Александр Супрунович из Кредобанка не ожидает снижения ставок в августе, предполагает снижение на 0,5% п.п. конце сентября. Приоритетными для банка, по его словам, остаются вклады сроком 4 и 6 месяцев.

«Именно на эти вклады будем удерживать ставку на текущем уровне — это 13% и 12,5% соответственно», — объясняет он дальнейшие действия банка.

Отдельные банки повысят ставки на короткие депозиты

Впрочем, отдельные банки, испытывающие острый дефицит ликвидности, вынуждены будут, наборот, повышать ставки.

«Мы наблюдаем, что отдельные банки даже увеличивают ставки по гривневым вкладам, столкнувшись с оттоками за последние месяцы. Поэтому я считаю, что до конца года ставки по гривневым депозитам существенно не изменятся и будут колебаться на текущем уровне», — говорит Николай Войткив из Аккордбанка

«Рынок активно конкурирует за привлечение вкладов, поэтому некоторые банки, несмотря на снижение учетной ставки, прибегают к незначительному повышению ставок на короткие сроки, что дает им неплохую динамику привлечения вкладов», — соглашается с коллегой Екатерина Мелеш из банка Кредит Днепр.

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Выгодные предложения банки будут делать по вкладам на более долгие сроки

Сергей Мищенко из Идея Банка говорит, что целевыми для банка являются вклады на 6−12 месяцев, но банк ориентируется на следующий принцип: чем больше срок вклада, тем выше ставка. Повышенную ставку банк также будет предлагать по вкладам с выплатой в конце срока.

Приблизительно в таком же русле ведет депозитную политику и Сенс Банк, который самые высокие ставки предлагает на сроки 18 и 24 месяца, а также предоставляет ряд бонусов.

По мнению Екатерины Мелеш, ставки по вкладам на рынке в конце августа и в сентябре не будут существенно меняться, при этом фокус клиентов будет переводиться на размещение средств на более длительный срок.

С этим согласен и Дмитрий Замотаев из Глобуса банка. «Можно сказать, что со второй половины июня ощутимым стал тренд на незначительное снижение ставок по депозитным вкладам. В частности, мы фиксируем, что на начало августа средние ставки самые низкие именно на короткие вклады и уже составляют до 10% годовых (в начале года средние ставки на этот вид депозитов были на уровне 12−13%). До конца года ультракороткие вклады могут „потерять“ еще до 1−1,5 п.п. — к концу декабря средние ставки могут быть на уровне 8,5−9% годовых», — говорит Замотаев.

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