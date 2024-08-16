Банковские ставки: что прогнозируют банкиры — Finance.ua

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Банковские ставки: что прогнозируют банкиры

Кредит&Депозит
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Банковские ставки: что прогнозируют банкиры
Банковские ставки: что прогнозируют банкиры
Конкуренция за вкладчиков сдерживает снижение ставок по депозитам. Александр Супрунович из Кредобанка не ожидает снижения ставок в августе, предполагает снижение на 0,5% п.п. конце сентября. Приоритетными для банка, по его словам, остаются вклады сроком 4 и 6 месяцев.
«Именно на эти вклады будем удерживать ставку на текущем уровне — это 13% и 12,5% соответственно», — объясняет он дальнейшие действия банка.
Отдельные банки повысят ставки на короткие депозиты
Впрочем, отдельные банки, испытывающие острый дефицит ликвидности, вынуждены будут, наборот, повышать ставки.
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«Мы наблюдаем, что отдельные банки даже увеличивают ставки по гривневым вкладам, столкнувшись с оттоками за последние месяцы. Поэтому я считаю, что до конца года ставки по гривневым депозитам существенно не изменятся и будут колебаться на текущем уровне», — говорит Николай Войткив из Аккордбанка.
«Рынок активно конкурирует за привлечение вкладов, поэтому некоторые банки, несмотря на снижение учетной ставки, прибегают к незначительному повышению ставок на короткие сроки, что дает им неплохую динамику привлечения вкладов», — соглашается с коллегой Екатерина Мелеш из банка Кредит Днепр.
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Выгодные предложения банки будут делать по вкладам на более долгие сроки

Сергей Мищенко из Идея Банка говорит, что целевыми для банка являются вклады на 6−12 месяцев, но банк ориентируется на следующий принцип: чем больше срок вклада, тем выше ставка. Повышенную ставку банк также будет предлагать по вкладам с выплатой в конце срока.
Приблизительно в таком же русле ведет депозитную политику и Сенс Банк, который самые высокие ставки предлагает на сроки 18 и 24 месяца, а также предоставляет ряд бонусов.
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По мнению Екатерины Мелеш, ставки по вкладам на рынке в конце августа и в сентябре не будут существенно меняться, при этом фокус клиентов будет переводиться на размещение средств на более длительный срок.
С этим согласен и Дмитрий Замотаев из Глобуса банка. «Можно сказать, что со второй половины июня ощутимым стал тренд на незначительное снижение ставок по депозитным вкладам. В частности, мы фиксируем, что на начало августа средние ставки самые низкие именно на короткие вклады и уже составляют до 10% годовых (в начале года средние ставки на этот вид депозитов были на уровне 12−13%). До конца года ультракороткие вклады могут „потерять“ еще до 1−1,5 п.п. — к концу декабря средние ставки могут быть на уровне 8,5−9% годовых», — говорит Замотаев.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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