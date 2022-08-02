Банкиры ожидают прекращения роста курса доллара на «сером» рынке и его коррекции — опрос Сегодня 09:32 — Валюта

Банкиры ожидают прекращения роста курса доллара на «сером» рынке и его коррекции — опрос

Тенденция роста курса доллара на «сером» рынке спровоцирована паническими настроениями и не может долго продолжаться, в дальнейшем курс будет скорректирован.

Об этом сообщили банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«Ситуация на наличном рынке, похоже, спровоцирована паническими реакциями, которые, в свою очередь, значительно усилились после преодоления психологического предела 40 грн/$1 (...) На „сером“ рынке продавцы ежедневно тестируют новые уровни и пока не столкнулись с падением спроса. Долго такие тенденции продолжаться не могут, однако сложно сказать, на какой отметке остановится рост и насколько глубокой будет дальнейшая коррекция. То, что она будет, не вызывает сомнений», — сказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банк а Анна Золотько.

По ее мнению, такой курс не повлияет на курс межбанка или пересмотр Нацбанком фиксированного курса.

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«Торги на межбанке проходят по совсем другому сценарию, ведь здесь работает ограничение, согласно которому отклонения от официального курса не могут превышать 1%. Поэтому показатели наличного сегмента не могут влиять на него. Но я не думаю, что в текущей ситуации можно говорить об очередном этапе пересмотра фиксированного курса — он будет оставаться на текущем уровне, по меньшей мере, до полной стабилизации на наличном рынке», — пояснила эксперт.

Ее мнение разделяет ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банк а Антон Куринный.

«НБУ дал хотя бы с ограничением, но возможность продавать банкам через кассу. Это должно успокоить наличный валютный рынок сразу после подкрепления касс валютой. На этой неделе кэш достиг уровней 41-42,00 грн/$1, но мы ожидаем, что он вернется к уровню 38 −39,00 грн/$1», — отметил он.

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По словам Куринного, желание импортеров перечислять в курс кэш «может иметь за собой силу», но рынок во что бы то ни стало должен поставить справедливую цену при наличии конкуренции.

При этом он отметил, что имеющийся курс гривны может обусловить только «серый» импорт, потому что купить доллар можно дешевле на межбанковском рынке (по курсу 36,57-36,93 грн/$1) без ограничений уже по «критическому» импорту.

В свою очередь аналитик стратегического развития банка «Пивденный» Константин Хведчук отмечает сохранение спреда на наличном рынке по сравнению с официальным курсом.

«При текущем дизайне валютной политики официальный курс оказывает влияние на безналичные операции, однако каналы влияния на наличный сегмент остаются ограниченными. С одной стороны, НБУ усложнил поступление иностранных наличных с помощью платежных карт . Но с другой — физические лица получили возможность покупать безналичную валюту в пределах лимита 50 тыс. грн эквивалент в месяц», — добавил банкир.

По его словам, такое решение еще не в полной мере отразилось на рынке, ведь банкам нужно время, чтобы реализовать такую возможность удобно для клиентов, например, онлайн.

Хведчук ожидает, что в ближайшие месяцы НБУ будет удерживать безналичный курс гривны близким к фиксированному официальному, поскольку предложение валюты на безналичном сегменте выросло после коррекции курса, а объемы наличного рынка не столь значительны, чтобы мгновенно влиять на безналичный рынок.

Согласно его прогнозу, следующие действия НБУ будут направлены на поиск дизайна валютной политики с оптимальным балансом валютных интервенций и спреда на наличном рынке.

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