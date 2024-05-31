Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины — Finance.ua

Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины
По результатам опроса в мае 2024 года почти половина респондентов положительно оценили положение дел в финансовом секторе.
Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках» Нацбанка за май 2024 года.
Топ-менеджеры продолжают отмечать высокий уровень устойчивости сектора к значительным негативным событиям: баланс ответов находится на рекордно высоких уровнях три опроса подряд. Общий уровень риска в финансовом секторе, по мнению финансистов, все еще высок, однако постепенно снижается четвертый опрос подряд.
Четвертый опрос подряд (два года) респонденты улучшают свои оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям. Около 95% опрошенных оценили устойчивость финсектора как среднюю и выше.
Какие риски видят для рынка
Согласно опросу, по мнению руководителей финансовых учреждений, война с россией остается основным источником рисков в финансовом секторе.
Вместе с тем в главную пятерку попали риски, связанные с:
- притоком иностранного капитала (поднялся на две позиции выше по сравнению с ноябрем 2023 года),
- деятельности правоохранительных органов и судебной системы,
- мошенничества и кибернетических угроз.
Риск качества человеческого капитала в финансовом секторе существенно вырос еще в прошлом полугодии и попал в пятерку наибольших угроз.
Также заметно ужесточились риски защиты прав кредиторов и инвесторов (повышение на три позиции).
В то же время, по мнению респондентов, ослабла роль рисков, связанных с динамикой мировых цен на сырье, качества законодательства и налоговой системы, инфляционных изменений.
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