Банкир рассказал, какие депозиты принесут самую большую прибыль — Finance.ua

Банкир рассказал, какие депозиты принесут самую большую прибыль Сегодня 19:15 — Кредит&Депозит

Банкир рассказал, какие депозиты принесут самую большую прибыль

В июле в секторе банковских депозитов существенных изменений не предвидится. В течение всего месяца сохраняется тенденция роста долгосрочных вкладов.

Об этом рассказал банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 канала.

Что ждет депозитный рынок

Он подчеркнул, что именно долгосрочные вложения обеспечивают клиентам наибольшую доходность. Речь идет о депозитах на срок от 1 до 2,5 года.

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«В то же время активным будет и другой тренд — постепенное сокращение доходности по ультракоротким вкладам, в разных финучреждениях снижение ставок составляет от 1 до 3 процентных пунктов. Почти ежедневно комбанки корректируют ставки по таким вкладам. Сейчас можем говорить о том, что средние ставки по непродолжительным вкладам — до 6 месяцев не превышают 12% годовых», — сказал эксперт.

Замотаев уточнил, что частично сохранится стабильность по вкладам на срок от 9 до 12 месяцев. Средние ставки по таким депозитам составят примерно 12−14% годовых.

«Ситуация в сегменте депозитов остается достаточно ожидаемой и прогнозируемой: ставки фактически замерли на время. Однако мы предполагаем, что осенью тренд к популяризации гривневых вкладов от 1 года и выше наберет еще больше оборотов», — прогнозирует банкир.

Самые выгодные депозиты

По словам банкира, снижение «веса» гривны по отношению к доллару на 4% в апреле-мае почти не повлияло на сегмент валютных вкладов. К началу июля средние ставки по депозитам в долларах остались почти неизменными на уровне 1,8% годовых.

«Похожая картина и в сегменте вкладов в евро — здесь ставки варьируются от 1,4% до 1,6% годовых. То есть развитие вкладов в иностранной валюте находится в состоянии анабиоза: ставки остаются почти без изменений уже несколько месяцев, а прирост новых вкладчиков с начала года не превышает всего лишь 1%», — уточнил банкир.

По словам Замотаева, чистая прибыль по гривневым вкладам останется без изменений и составит примерно 4−5%, что весьма привлекательно для новых вкладчиков.

Напомним, по словам Сергея Мамедова, Председателя Правления Глобус Банка, во втором полугодии банки будут активно развивать депозитные программы с особым акцентом на более длительные по времени вклады — от 1 года до 2,5 лет. Именно по таким депозитам банки предлагают наибольшие ставки доходности, достигающие 15% годовых.

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Телеканал 24 По материалам:

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