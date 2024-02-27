Банкир дал прогноз, что будет с курсом валют в марте — Finance.ua

Банкир дал прогноз, что будет с курсом валют в марте Сегодня 14:00 — Валюта

Банкир дал прогноз, что будет с курсом валют в марте

В марте ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких главных взаимосвязанных экономических, военных и социальных факторов, а курсовые показатели будут очень похожи на февральские. Такой прогноз озвучил начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Среди указанных факторов эксперт выделил стратегию НБУ по либерализации валютного рынка. Он считает, что введенный режим «управляемой гибкости» будет продолжен, а затем на межбанке ожидается свободное курсообразование с частыми изменениями курсов.

«При этом эти изменения будут зависеть от уровня спроса и объемов валютных интервенций регулятора, призванных уравновесить спрос и предложение. В свою очередь, наличный рынок будет соответственно реагировать на любые курсовые изменения межбанка, „копируя“ их с добавлением маржи финучреждений. К тому же мы не исключаем, что при благоприятных условиях регулятор продолжит тактику на сближение курсов», — отметил банкир.

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Другой значимый фактор влияния на валютный рынок — системная макрофинансовая помощь Украине. По словам Лесового, транш от Японии на 4,7 млрд долл., мартовский транш от ЕС в размере 4,5 млрд евро позволят покрыть часть расходов, накопленных с начала года. Также Украина будет ожидать финпомощи из других источников: США, МВФ, стран-партнеров. Банкир напомнил, что по расчетам чиновников, каждый месяц Украине потребуется до $3 млрд внешних средств.

На валютный рынок также повлияет развитие экономики и устранение экспортно-импортных препятствий.

«Эпопея с блокированием границ — это большая проблема для развития экспорта. Несмотря на то, что новый морской коридор оказался довольно эффективным, все же потенциал экспорта-импорта через авто- и железнодорожные пути с Европой может стать весомым источником получения валютной выручки», — подчеркнул Лесовой.

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Выделил эксперт также фактор общественных настроений.

«Уже более 3 месяцев информационная лихорадка изрядно вредит общественному единству. Накопленная усталость, отчасти слабый общественный «иммунитет» к вражеским ИПСО способны расшатать общество, усиливая панические и ажиотажные настроения, внутренние споры, отражающиеся почти на всех сферах. «Иррациональный фактор способен перечеркнуть все достижения, а любой чрезмерный всплеск спроса на валютном рынке потребует дополнительных и оперативных усилий для того, чтобы его удовлетворить», — отметил Лесовой.

По прогнозу эксперта, в марте будут преобладать следующие основные характеристики валютного рынка:

курсовые показатели в марте будут очень похожи на февральские: курсовой коридор на межбанке будет в пределах 38−40 грн/$ и 41−43 грн/€, а на наличном рынке — 38,25−40,5 грн/$ и 41,5 -43,5 грн/€;

текущие изменения на межбанке будут достаточно привычными — до 0,2 грн, на наличном рынке изменения курсов составят до 0,5 грн в коммерческих банках и до 0,7 грн в обменных пунктах;

разница между курсами купли и продажи особо не изменится: на межбанке она будет минимальной (до 0,1 грн), а на наличном рынке до 0,5 грн в банках и до 1 грн в обменниках;

на наличном рынке финучреждения будут конкурировать между собой за продавцов валюты: разница между курсами покупки составит 0,1−0,2 грн.

«Со стратегической стороны в марте валютном рынке не предвидится никаких новых потрясений. В то же время каждый из факторов способен внести весомые коррективы на рынок, а последствия такой „коррекции“ вычислить почти невозможно: война — это те реалии, которые делают любые прогнозы весьма условными», — резюмировал Лесовой.

УНІАН По материалам:

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