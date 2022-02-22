Банки выдали 9 млрд грн кредитов под портфельные гарантии — Finance.ua

Банки выдали 9 млрд грн кредитов под портфельные гарантии

Банки выдали 9 млрд грн кредитов под портфельные гарантии, pixabay.com

По состоянию на 1 февраля по государственным гарантиям на портфельной основе 11 банков предоставили бизнесу 4715 кредитов на общую сумму 9,07 млрд грн.

По данным Минфина , обязательства по основному долгу, который частично обеспечен госгарантиями на портфельной основе, составили 3,95 млрд грн.

Это составляет около 33% от общего лимита гарантий в объеме 12,014 млрд грн.

При этом в январе предоставлено 492 кредита на 780 млн грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 356 млн грн.

Лидером по размеру выданных кредитов на портфельной основе является государственный Ощадбанк — 906 займов на 2,57 млрд грн или 34% лимита предоставленных гарантий. По количеству выданных кредитов лидирует государственный ПриватБанк — 3240 займов на 2,056 млрд грн, что составляет 36% лимита предоставленных ему гарантий.

Інфографіка: mof.gov.ua

Среди регионов по сумме и количеству выданных займов по программе лидирует Киев — 430 кредитов на 1,257 млрд грн, Днепропетровская область — 405 кредитов на 594 млн грн и Львовская область — 546 кредитов на 308 млн грн.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных портфельными гарантиями, выдано в сферах оптовой и розничной торговли (1987 на 3,136 млрд грн), сельского хозяйства (979 на 2,6 млрд грн) и перерабатывающей промышленности (661 на 1,85 млрд грн).

Инфографика: mof.gov.ua

Год назад банки стали заключать первые кредитные договоры и предоставлять бизнесу займы в рамках этой программы.

Цель правительственной программы по предоставлению госгарантий на портфельной основе — поддержка ММСБ через упрощение доступа к банковскому кредитованию.

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