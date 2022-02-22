Банки выдали 9 млрд грн кредитов под портфельные гарантии — Finance.ua

Банки выдали 9 млрд грн кредитов под портфельные гарантии, pixabay.com
По состоянию на 1 февраля по государственным гарантиям на портфельной основе 11 банков предоставили бизнесу 4715 кредитов на общую сумму 9,07 млрд грн.
По данным Минфина, обязательства по основному долгу, который частично обеспечен госгарантиями на портфельной основе, составили 3,95 млрд грн.
Это составляет около 33% от общего лимита гарантий в объеме 12,014 млрд грн.
При этом в январе предоставлено 492 кредита на 780 млн грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 356 млн грн.
Лидером по размеру выданных кредитов на портфельной основе является государственный Ощадбанк — 906 займов на 2,57 млрд грн или 34% лимита предоставленных гарантий. По количеству выданных кредитов лидирует государственный ПриватБанк — 3240 займов на 2,056 млрд грн, что составляет 36% лимита предоставленных ему гарантий.
Інфографіка: mof.gov.ua
Среди регионов по сумме и количеству выданных займов по программе лидирует Киев — 430 кредитов на 1,257 млрд грн, Днепропетровская область — 405 кредитов на 594 млн грн и Львовская область — 546 кредитов на 308 млн грн.
По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных портфельными гарантиями, выдано в сферах оптовой и розничной торговли (1987 на 3,136 млрд грн), сельского хозяйства (979 на 2,6 млрд грн) и перерабатывающей промышленности (661 на 1,85 млрд грн).
Инфографика: mof.gov.ua
Год назад банки стали заключать первые кредитные договоры и предоставлять бизнесу займы в рамках этой программы.
Цель правительственной программы по предоставлению госгарантий на портфельной основе — поддержка ММСБ через упрощение доступа к банковскому кредитованию.