Банки впервые получили прибыль с начала войны - Опендатабот — Finance.ua

Банки впервые получили прибыль с начала войны - Опендатабот
Украинские банки получили прибыль впервые после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
«Впервые после начала военных действий в мае украинские банки получили прибыль — 6,1 млрд грн», — говорится в сообщении.
Основную долю прибыли (78% или 4,8 млрд грн) среди всех украинских банков заработал ПриватБанк.
В небольшой плюс также вышел Укргазбанк — 0,4 млрд грн. Другие государственные банки по-прежнему несут убытки.
Банки с иностранным капиталом заработали за май 1,96 млрд грн. Основная прибыль — это заработки ОТП банк (1,1 млрд грн), Райффайзен (0,5 млрд грн) и УкрСиб (0,4 млрд грн).
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Среди всех банков с иностранным капиталом за 5 месяцев 2022 года больше всего убытков понесли Прокредит (0,7 млрд грн) и ОТП банк (0,6 млрд грн).
В группе банков с частным капиталом лидирует Пивденный с прибылью 0,3 млрд за 5 месяцев 2022 года, вторую позицию занимает ПУМБ с прибылью 0,22 млрд грн.
Стоит отметить, что баланс украинских банков с частным капиталом оставался положительным на протяжении всех месяцев войны, в отличие от остальных банков.
В целом баланс украинских банков все еще остается отрицательным — −1,3 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- за почти пять месяцев войны с рынка было выведено всего три банка. Из них два банка — это дочерние учреждения российских банков. Еще один банк имел проблемы еще задолго до военных действий;
- в течение первых трех месяцев полномасштабной агрессии россии против Украины наилучшие результаты по показателю Cost-to-Income ratio, отношение операционных расходов к операционным доходам, показали Идея Банк, Ситибанк, Укрэксимбанк, А-Банк и Коммерческий Индустриальный Банк.
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