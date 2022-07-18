Банки впервые получили прибыль с начала войны - Опендатабот — Finance.ua

Банки впервые получили прибыль с начала войны - Опендатабот Сегодня 10:07 — Фондовый рынок

Банки впервые получили прибыль с начала войны - Опендатабот

Украинские банки получили прибыль впервые после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

«Впервые после начала военных действий в мае украинские банки получили прибыль — 6,1 млрд грн», — говорится в сообщении.

Основную долю прибыли (78% или 4,8 млрд грн) среди всех украинских банков заработал ПриватБанк

В небольшой плюс также вышел Укргазбанк — 0,4 млрд грн. Другие государственные банки по-прежнему несут убытки.

Банки с иностранным капиталом заработали за май 1,96 млрд грн. Основная прибыль — это заработки ОТП банк (1,1 млрд грн), Райффайзен (0,5 млрд грн) и УкрСиб (0,4 млрд грн).

Среди всех банков с иностранным капиталом за 5 месяцев 2022 года больше всего убытков понесли Прокредит (0,7 млрд грн) и ОТП банк (0,6 млрд грн).

В группе банков с частным капиталом лидирует Пивденный с прибылью 0,3 млрд за 5 месяцев 2022 года, вторую позицию занимает ПУМБ с прибылью 0,22 млрд грн.

Стоит отметить, что баланс украинских банков с частным капиталом оставался положительным на протяжении всех месяцев войны, в отличие от остальных банков.

В целом баланс украинских банков все еще остается отрицательным — −1,3 млрд грн.

Справка Finance.ua:

за почти пять месяцев войны с рынка было выведено всего три банка. Из них два банка — это дочерние учреждения российских банков. Еще один банк имел проблемы еще задолго до военных действий;

в течение первых трех месяцев полномасштабной агрессии россии против Украины наилучшие результаты по показателю Cost-to-Income ratio, отношение операционных расходов к операционным доходам, показали Идея Банк, Ситибанк, Укрэксимбанк, А-Банк и Коммерческий Индустриальный Банк.

Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022 года. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.

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