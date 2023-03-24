Банки в Швейцарии фиксируют рекордное количество запросов от криптокомпаний — Finance.ua

Банки в Швейцарии фиксируют рекордное количество запросов от криптокомпаний Сегодня 19:32 — Технологии&Авто

Банки в Швейцарии фиксируют рекордное количество запросов от криптокомпаний

Криптокомпании активно ищут новые банки для сотрудничества. Некоторые из фирм, работающих с цифровыми активами, обратили внимание на страну с одним из самых известных банковских секторов в Европе. О ключевых деталях — рассказали в CNBC

Ряд компаний, работающих с криптовалютами, начали искать финансовые учреждения для проведения банковских операций в Швейцарии. Главная причина, спровоцировавшая начало этого процесса, — крушение Signature Bank и Silvergate Capital.

Криптокомпании стремятся сотрудничать с банками в Швейцарии

Некоторые из этих компаний начали делать соответствующие запросы швейцарским банкам, которые известны своим положительным отношением к криптовалютам. Об этом сообщают источники, которые осведомлены о ситуации в отрасли. Криптоиндустрия часто сталкивается с рядом вызовов в контексте налаживания сотрудничества с классическими банками:

традиционные кредиторы не спешат приобщаться к тому, что не имеет четкой нормативно-правовой базы;

речь идет о фирмах, которые занимались блокчейном и криптовалютами;

до этого они получали необходимые услуги от специализированных банков.

После исчезновения с карты двух крупнейших кредиторов, криптовалютные фирмы обратили внимание на Швейцарию. Эта страна позиционировала себя как центр цифровых активов со строгим регулированием.

Например, консультант одного из частных швейцарских банков, настоявший на своей анонимности, сообщил о стремительном росте количества запросов в марте. Мол, за день банк получает больше заявок, чем когда-либо в прошлом.

«Это просто безумие», — добавил консультант.

Серьезные проблемы в прошлом второго по величине банка в Швейцарии не повлияли на уровень спроса со стороны криптовалютных компаний. Напомним, что UBS недавно выкупил Credit Suisse за более 3 миллиардов долларов. По этой причине появились существенные вызовы для репутации Швейцарии, как стабильного финансового центра.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.