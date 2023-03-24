Банки в Швейцарии фиксируют рекордное количество запросов от криптокомпаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки в Швейцарии фиксируют рекордное количество запросов от криптокомпаний

Технологии&Авто
23
Банки в Швейцарии фиксируют рекордное количество запросов от криптокомпаний
Банки в Швейцарии фиксируют рекордное количество запросов от криптокомпаний
Криптокомпании активно ищут новые банки для сотрудничества. Некоторые из фирм, работающих с цифровыми активами, обратили внимание на страну с одним из самых известных банковских секторов в Европе. О ключевых деталях — рассказали в CNBC.
Ряд компаний, работающих с криптовалютами, начали искать финансовые учреждения для проведения банковских операций в Швейцарии. Главная причина, спровоцировавшая начало этого процесса, — крушение Signature Bank и Silvergate Capital.

Криптокомпании стремятся сотрудничать с банками в Швейцарии

Некоторые из этих компаний начали делать соответствующие запросы швейцарским банкам, которые известны своим положительным отношением к криптовалютам. Об этом сообщают источники, которые осведомлены о ситуации в отрасли. Криптоиндустрия часто сталкивается с рядом вызовов в контексте налаживания сотрудничества с классическими банками:
  • традиционные кредиторы не спешат приобщаться к тому, что не имеет четкой нормативно-правовой базы;
  • речь идет о фирмах, которые занимались блокчейном и криптовалютами;
  • до этого они получали необходимые услуги от специализированных банков.

Читайте также: Банкопад в США и мире: ждать ли нового финансового кризиса

После исчезновения с карты двух крупнейших кредиторов, криптовалютные фирмы обратили внимание на Швейцарию. Эта страна позиционировала себя как центр цифровых активов со строгим регулированием.
Например, консультант одного из частных швейцарских банков, настоявший на своей анонимности, сообщил о стремительном росте количества запросов в марте. Мол, за день банк получает больше заявок, чем когда-либо в прошлом.
«Это просто безумие», — добавил консультант.
Серьезные проблемы в прошлом второго по величине банка в Швейцарии не повлияли на уровень спроса со стороны криптовалютных компаний. Напомним, что UBS недавно выкупил Credit Suisse за более 3 миллиардов долларов. По этой причине появились существенные вызовы для репутации Швейцарии, как стабильного финансового центра.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.