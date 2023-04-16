Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит — Finance.ua

Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит Сегодня 11:13 — Кредит&Депозит

Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит

В марте 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (10,8%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,6% до 0,7%.

За март ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 12,1% до 13,4% годовых, по валютным — упали с 0,6% до 0,3% годовых.

Таблица: РБК-Украина

Депозитный портфель банков за март вырос на 1,4% до 1976 млрд гривен, в т.ч. населения — вырос на 0,5% до 938 млрд гривен, предприятий — вырос на 3,8% до 989 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 марта 2023 года в 65 банках хранилось 940,8 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 590,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 334,7 млрд гривен;

monobank поднял ставки по всем депозитным программам — на 1-2,5 процентных пункта;



ПриватБанк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5 п.п. Правда, и с таким повышением заработки на депозитах в банке далеки от максимально предлагаемых сейчас рынком.



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