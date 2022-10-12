Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит — Finance.ua

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Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредит&Депозит
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Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит
Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит
Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 г. в национальной валюте составили 36,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 13,0 п.п.
Об этом говорится в оперативных данных Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 3,3 до 4,7% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в сентябре упали с 20,2% до 19,8% годовых, валютным — выросли с 4,9% до 5,5%.
Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит
Кредитный портфель банков за сентябрь сократился на 0,5% до 1068 млрд гривен, в т.ч. населения — сократился на 1,6% до 231 млрд. гривен, предприятий — сократился на 1,3% до 810 млрд. гривен.
Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Справка Finance.ua:

  • украинские банки ставят на паузу государственное кредитование по льготным программам — «5-7-9%» для бизнеса и «Доступная ипотека 7%» для населения. Почему тормозится льготное кредитование и какие банки все еще будут выдавать такие кредиты — читайте здесь;
  • крупные российские банки начали повышать ставки по кредитам для населения после принятия госдумой рф законов о кредитных каникулах для мобилизованных и списания кредитов погибших во время захватнической войны в Украине.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

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По материалам:
РБК-Україна
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