Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит — Finance.ua

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 г. в национальной валюте составили 36,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 13,0 п.п.

Об этом говорится в оперативных данных Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 3,3 до 4,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в сентябре упали с 20,2% до 19,8% годовых, валютным — выросли с 4,9% до 5,5%.

Кредитный портфель банков за сентябрь сократился на 0,5% до 1068 млрд гривен, в т.ч. населения — сократился на 1,6% до 231 млрд. гривен, предприятий — сократился на 1,3% до 810 млрд. гривен.

Справка Finance.ua:

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