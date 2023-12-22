Банки наращивают кредитование бизнеса и населения — Finance.ua

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Банки наращивают кредитование бизнеса и населения

Кредит&Депозит
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Банки наращивают кредитование бизнеса и населения
Банки наращивают кредитование бизнеса и населения
Банки активизировали кредитование бизнеса и населения, отмечено в декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности.
Финансовый сектор работал в благоприятных условиях, со значительно выше ожидаемого приростом ВВП и замедлением инфляции. Учетная ставка снижалась, но оставила привлекательными гривневые сбережения. Переход к управляемой гибкости обменного курса прошел успешно, не вызвав рисков для валютного рынка и финансового сектора. Впрочем, полномасштабная война остается ключевым риском, отметили в НБУ.
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Риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи — основная угроза макростабильности. Однако есть высокие шансы на успешное согласование пакетов помощи партнерами. Базовый сценарий на 2024 год предполагает стабильный экономический рост, однозначную инфляцию и контролируемость валютного рынка и сохранение привлекательности активов в гривне, отметили в Нацбанке.
Притоки средств к банкам продолжаются, хотя темпы несколько снизились.
Кредитование бизнеса в гривне растет шесть месяцев подряд. Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» активно поддерживает этот рынок, но требует пересмотра для восстановления направления на поддержку малых и средних предприятий и эффективного использования бюджетных средств.
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В то же время, как указано, сейчас спрос не только на льготное кредитование — наращивают портфели и банки, которые не участвуют в госпрограммах.
Увеличивается объем необеспеченных розничных потребительских и ипотечных займов. Два банка доминируют в необеспеченном потребительском кредитовании, что приводит к увеличению концентрации в этом сегменте. Относительно ипотечного кредитования, оно почти исключительно осуществляется госбанками по программе «єОселя».
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Операционная эффективность банков остается высокой, с небольшими затратами на формирование резервов. Уровень потерь от кредитного риска нормализуется во всех сегментах, и банки готовы покрывать кредитные убытки текущими операционными прибылями. Новые законы регулирования небанковского сектора приводят к трансформации, в частности, в секторе страхования и рынка платежей.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
УНН
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