Банки имеют простор для повышения ставок по депозитам — глава НБУ Сегодня 15:02 — Кредит&Депозит

Банки имеют простор для повышения ставок по депозитам — глава НБУ

Банки, которые активно привлекали и будут привлекать у граждан гривневые депозиты сроком от трех месяцев, смогут перевложить значительную часть своей свободной ликвидности из депсертификатов овернайт в новые трехмесячные сертификаты. Соответственно, средневзвешенный уровень ставок по операциям НБУ в среднем останется на близком к текущему уровню.

Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью NV.

Объем средств, которые банки смогут вкладывать в трехмесячные депозитные сертификаты, будет определяться из двух частей.

Первая — это часть имеющегося у них портфеля гривневых депозитов населения от трех месяцев по состоянию на начало апреля. Это собственно вознаграждение для банков, которые еще раньше услышали наши последовательные и настойчивые месседжи и уже внесли свой вклад в устойчивость нашей страны, предложив вкладчикам привлекательные проценты. Вторая часть — это дальнейший прирост портфеля таких депозитов от трех месяцев, умноженный на мультипликатор. То есть даже те банки, которые только сейчас активно начнут работать с вкладчиками, смогут достаточно быстро нарастить объем депозитных сертификатов со ставкой 25%.

@По нашим расчетам, средневзвешенный уровень ставок по операциям НБУ по размещению депсертификатов разной срочности особо не изменится с 7 апреля. В то же время новый опердизайн будет побуждать банки повышать ставки по гривневым депозитам и создаст больше стимулов для срочных сбережений в гривне, чем предыдущий", — подчеркнул глава Нацбанка.

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На вопрос «Имеют ли еще банки пространство для повышения ставок по депозитам?» Пышный ответил: «Больше чем уверен, что да. И последние изменения в операционном дизайне это пространство даже несколько расширили. Благодаря тому, что учетная ставка сохраняется на уровне 25%, банки смогут и дальше повышать доходность гривневых депозитов. В то же время за снижение учетной ставки или, если бы мы просто снизили ставку по депозитным сертификатам овернайт и не ввели инструмент с более высокой доходностью, у банков стало бы меньше возможностей повышать ставки. По нашим расчетам, по меньшей мере части банков будет интересно поработать с нашим новым операционным дизайном и привлечь больше срочных депозитов для максимизации прибыли за счет операций с трехмесячными депозитными сертификатами. Еще часть банков просто не сможет стоять в стороне. Поэтому после первой волны реакции банков мы ожидаем второй волны оживления конкуренции, прежде всего среди банков, которые будут пытаться по крайней мере не потерять свои позиции на депозитном рынке».

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borgexpert По материалам:

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