Bank of America: 90% людей будут покупать крипту во время спада

Сегодня 21:10 — Финтех и Карты

Спад на крипторынке кажется катастрофой. Но люди, участвовавшие в опросе от Bank of America, видят в этом возможность для инвестиций.

Банкиры провели исследование в начале июня на группе из 1000 человек. Целых 91% респондентов ответили, что готовы купить криптовалюту в ближайшие полгода. А значит, оптимизм инвесторов еще не закончился. И это несмотря на медвежий рынок.

Также Bank of America опросили тех, кто уже владеет криптовалютами.

30% не планируют продавать накопления, какой бы ни была цена.

39% владельцев ответили, что используют свои активы для онлайн-покупок.

То есть, для них крипта не является способом сохранить стоимость в условиях инфляции.

В Bank of America удивлены результатами опроса. Как сказал аналитик Джeйcoн Kупфepбepг, после падения LUNA Terra они не ожидали настолько положительного oтнoшeния инвесторов к кpиптoвaлютaм.

Сам банк не планирует становиться участником крипторынка. По словам гендиректора Брайана Т. Мойнихана, финучреждения не имеют права заниматься такой деятельностью, пока власти не примут нормативные акты.

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