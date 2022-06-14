Bank of America: 90% людей будут покупать крипту во время спада — Finance.ua

Спад на крипторынке кажется катастрофой. Но люди, участвовавшие в опросе от Bank of America, видят в этом возможность для инвестиций.
Банкиры провели исследование в начале июня на группе из 1000 человек. Целых 91% респондентов ответили, что готовы купить криптовалюту в ближайшие полгода. А значит, оптимизм инвесторов еще не закончился. И это несмотря на медвежий рынок.
Также Bank of America опросили тех, кто уже владеет криптовалютами.
30% не планируют продавать накопления, какой бы ни была цена.
39% владельцев ответили, что используют свои активы для онлайн-покупок.
То есть, для них крипта не является способом сохранить стоимость в условиях инфляции.
В Bank of America удивлены результатами опроса. Как сказал аналитик Джeйcoн Kупфepбepг, после падения LUNA Terra они не ожидали настолько положительного oтнoшeния инвесторов к кpиптoвaлютaм.
Сам банк не планирует становиться участником крипторынка. По словам гендиректора Брайана Т. Мойнихана, финучреждения не имеют права заниматься такой деятельностью, пока власти не примут нормативные акты.