Balenciaga будет принимать оплату в Bitcoin и Ethereum — Finance.ua

Balenciaga будет принимать оплату в Bitcoin и Ethereum

Balenciaga будет принимать оплату в Bitcoin и Ethereum

Французский бренд люксовой одежды Balenciaga, известный своими эксцентричными коллекциями, заявил о планах принимать оплату в криптовалюте, в частности, в Bitcoin и Ethereum.

Криптовалютой можно будет расплачиваться во флагманских бутиках Balenciaga в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Также клиенты смогут оплатить покупки криптовалютой и на сайте магазина компании — balenciaga.com. Позже бренд планирует распространить возможность оплаты в криптовалюте на других международных рынках.

Пока неизвестно, какое технологическое решение выбрала Balenciaga для приема криптоплатежей, но понятно, что модный дом рассматривает криптовалюту в своих долгосрочных планах.

Как отмечает WWD, первоначально бутики Balenciaga будут принимать только две валюты — Bitcoin и Ethereum. Возможность оплачивать покупки в другой крипте появится позже.

«Balenciaga думает об интеграции криптовалютных платежей в долгосрочной перспективе, и колебания стоимости цифровой валюты не являются для нас чем-то новым», — прокомментировали представители компании в заявлении.

Ранее стало известно, что с конца мая клиенты магазинов Gucci в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Атланте и Лас-Вегасе могут оплатить покупки в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin и других криптовалютах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.