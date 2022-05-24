Balenciaga будет принимать оплату в Bitcoin и Ethereum — Finance.ua
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Balenciaga будет принимать оплату в Bitcoin и Ethereum

24.05.2022, 01:24Финтех и Карты
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Balenciaga будет принимать оплату в Bitcoin и EthereumBalenciaga будет принимать оплату в Bitcoin и Ethereum
Французский бренд люксовой одежды Balenciaga, известный своими эксцентричными коллекциями, заявил о планах принимать оплату в криптовалюте, в частности, в Bitcoin и Ethereum.
Криптовалютой можно будет расплачиваться во флагманских бутиках Balenciaga в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Также клиенты смогут оплатить покупки криптовалютой и на сайте магазина компании — balenciaga.com. Позже бренд планирует распространить возможность оплаты в криптовалюте на других международных рынках.
Пока неизвестно, какое технологическое решение выбрала Balenciaga для приема криптоплатежей, но понятно, что модный дом рассматривает криптовалюту в своих долгосрочных планах.
Как отмечает WWD, первоначально бутики Balenciaga будут принимать только две валюты — Bitcoin и Ethereum. Возможность оплачивать покупки в другой крипте появится позже.
«Balenciaga думает об интеграции криптовалютных платежей в долгосрочной перспективе, и колебания стоимости цифровой валюты не являются для нас чем-то новым», — прокомментировали представители компании в заявлении.
Ранее стало известно, что с конца мая клиенты магазинов Gucci в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Атланте и Лас-Вегасе могут оплатить покупки в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin и других криптовалютах.
По материалам: Процес
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