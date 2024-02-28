НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Аирдропы — одно из самых перспективных и прибыльных направлений для новичков в сфере криптовалюты Сегодня 14:10 — Криптовалюта

Аирдропы — одно из самых перспективных и прибыльных направлений для новичков в сфере криптовалюты

Не пропустить самые выгодные проекты вам поможет украинский автоматизированный сервис получения airdrop`ов «100Х»

По данным ежегодного исследования Chainalysis Украина вошла в топ-5 стран по использованию криптовалют. Число активных пользователей неуклонно растет, но далеко не все из них знают об аирдропах криптовалют, хотя это один из немногих и, к тому же, легальных способов получения криптовалюты совершенно бесплатно.

Аидропы используют криптовалютные стартапы для вознаграждения ранних пользователей. И это никакая не благотворительность, а часть продуманной маркетинговой стратегии. Успех криптопроекта, особенно на ранней стадии, зависит от количества привлеченных пользователей, дополнительных инвесторов, активном присутствии в медиа и социальных сетях. И аирдроп один из ключевых элементов достижения этого. Проект получает искомое, а ранние пользователи вознаграждение. И все в выигрыше.

Как это работает?

Блокчейн проект или платформа выпускает собственную валюту или токены (если работает не на блокчейне собственной разработки) и раздает часть из них ранним пользователям. Но далеко не всем, а тем которые соответствуют определенным критериям. Условия могут быть разными: от ранней регистрации, активности в течении какого-то времени, совершения транзакций в блокчейне и т. п. В зависимости от количества полученной криптовалюты и ее стоимости на рынке в данный момент и расчитывается заработок на аирдропе.

Рассмотрим подробнее на свежем примере стартапа Starknet. В среднем участники аирдропа от этого проекта получили от 1500 $ до 10 500 $ на один аккаунт. А таких аккаунтов у некоторых было от нескольких единиц до нескольких десятков.

Условия для получения были следующие:

Совершить 5 транзакций на сумму 100 $,

Иметь 0,005 ЭТН (~13 $) в кошельке в момент снапшота сети и быть активным пользователем более 3 месяцев;

Участвовать в Early Community Member Program (ECMP);

Быть пользователем Ethereum Protocol Guild.

Какие есть нюансы в заработке на аирдропах?

Прежде всего это поиск проектов. Стартапов появляется много, но чем раньше его удастся найти, тем выше шанс принять участие в аирдропе.

Вторым пунктом идет его оценка. Нужно понять насколько он перспективен. Он может оказаться мошенничеством или не «взлетит». Потратить несколько месяцев и получить пару долларов — сомнительная перспектива.

Кроме того, порой об условиях airdrop заранее не сообщают. Такие раздачи называют ретродроп. Чтобы их получить нужно иметь опыт участия в подобных проектах, искать намеки в публикациях разработчиков и т. д.

Для решения этих задач и разработан сервис «100Х»

100Х — это команда из 15 опытных крипто-инвесторов, аналитиков и разработчиков с опытом более 3 лет заработка на аирдпропах.

Эксперты подбирают проекты для участия, а сервис автоматизирует все необходимые активности. Таким образом это идеальный инструмент, в том числе и для новичков, которые хотят начать работать с криптовалютами, но не имеют достаточного количества времени и бояться ошибиться.

Благодаря 100Х можно не только получать аирдропы, но и получать ценные знания о криптовалюте, зарабатывать на бонусной программе и инвестировать в проекты на ранних стадиях.

Еще несколько примеров:

Arbitrum раздал своим ранним участникам не меньше, чем 1000 долларов на аккаунт. А пользователям Sui и Jito до 10 000 долларов.

Условия работы с 100Х

Комиссия сервиса 100Х составляет 33% от airdrop, т. е. вы получите 67%.

вы получите 67%. Годовая подписка для одного аккаунта со всем необходимым сейчас стоит всего лишь 100 $. Максимальное количество аккаунтов для одного человека — 10. Больше аккаунтов — больше прибыль, все просто.

Все активности, покупка аккаунта и т. д. отслеживаются через бот в Telegram, а на телеграм канале сервиса выходит много полезной информации.

100Х По материалам:

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