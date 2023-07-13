Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги июня — Finance.ua

Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги июня Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги июня

В Украине из-за повышения цен на топливо увеличились доли электромобилей и автомобилей с ГБО. Однако фаворитами остаются бензиновые модели. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За июнь 2023 г. доля бензиновых моделей составила 39,1% от общего количества купленных авто. Дизельные автомобили заняли 37% рынка, а модели с ГБО — 17,6%.

На четвертом месте по продажам разместились электромобили (3,8%). Гибриды заняли пятое место за месяц (2,1%).

Внутренние перепродажи

В Украине за июнь на внутреннем рынке купили 36,9 тысячи бензиновых автомобилей. Еще 20,4 тысячи автомобилей были оснащены ГБО.

За месяц украинцы приобрели 32,9 тысячи автомобилей с дизельными двигателями. Также за июнь было зафиксировано 1,4 тысячи сделок купли-продажи электромобилей. Еще 1,1 тысячи авто были гибридами.

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Доля дизельных автомобилей увеличилась с 34,7% до 35,4% в месяц. Бензиновых и гибридных авто стало меньше — 39,7% вместо 40,2% и 1,3% вместо 1,2% соответственно.

Импортированные автомобили с пробегом

Чаще всего в июне украинцы импортировали из других стран дизельные автомобили — 44%. Доля авто с бензиновыми двигателями составила 37,1%.

Еще 4,1% от пригнанных автомобилей за июнь составляли модели с ГБО. Доля гибридов составила 2,1%.

Интересно, что за июнь 12,5% от всех импортированных автомобилей составляли электромобили. Это абсолютный рекорд в этом сегменте.

Топ 10 самых популярных моделей за июнь:

Volkswagen Golf — 1461 авто. Renault Megane — 1238 авто. Skoda Octavia — 880 авто. Volkswagen Passat — 716 авто. Nissan Leaf — 514 авто. Ford Focus — 407 авто. Nissan Qashqai — 384 авто. Volkswagen Touran — 380 авто. Volkswagen Tiguan — 304 авто. Audi A4 — 292 авто.

Новые автомобили

В сегменте новых автомобилей лидировали модели с дизельными двигателями. Украинцы купили 2,5 тысячи таких авто (37,8%).

Доля бензиновых автомобилей составила 37,2%, а гибридов — 15,5%. Модели с заводским ГБО заняли 0,4% рынка.

Также за месяц увеличились продажи электромобилей. Доля таких автомобилей составила 9,1%.

По сравнению с маем 2023 доля бензиновых авто уменьшилась на 3,7%. Дизельные авто стали популярнее на 3%, а гибридные автомобили — на 0,6%.

Доля автомобилей с ГБО снизилась на 0,3%. Электромобили стали популярнее на 0,4% за месяц.

Топ 10 самых популярных моделей за июнь:

Renault Duster — 656 авто. Toyota RAV4 — 311 авто. Toyota Corolla — 202 авто. Volkswagen ID.4 — 189 авто. Mazda CX-5 — 167 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 149 авто. Hyundai Tucson — 143 авто. Skoda Octavia — 127 авто. Toyota Camry — 124 авто. Skoda Karoq — 117 авто.

Статистика установки ГБО

Как упоминалось ранее, из-за повышения цен на горючее увеличились доли электромобилей и автомобилей с ГБО. Украинцы за месяц зарегистрировали переоборудование 5,8 тысячи авто. Это на 5,5% больше, чем за май 2023 года.

В последний раз такой высокий показатель установления ГБО был зафиксирован в июле 2021 года. По словам экспертов, в ближайшее время тенденция может продолжиться.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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