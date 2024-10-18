Автогражданка: что покрывает, сколько стоит и где оформить за несколько минут — Finance.ua

Автогражданка: что покрывает, сколько стоит и где оформить за несколько минут 18.10.2024, 10:30 — Страхование

Автогражданка: что покрывает, сколько стоит и где оформить за несколько минут

Даже самый опытный водитель не застрахован от риска стать участником ДТП. Поэтому важно заранее иметь надежную защиту от возможных последствий. Именно для этого и существует автогражданка (она же ОСАГО . — ред.).

Что такое ОСАГО?

Это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, определенное законодательством. Такой полис защищает водителя от финансовых потерь в случае, если он станет виновником ДТП и нанесет ущерб другому участнику движения.

То есть если возникает ДТП по вашей вине, автогражданка покроет расходы на возмещение ущерба, причиненного другому водителю, его автомобилю или здоровью.

От чего защищает автогражданка?

Автогражданка покрывает выплаты, связанные с повреждением имущества третьих лиц:

материальный ущерб, причиненный другому транспортному средству;

компенсацию вреда здоровью или жизни потерпевших.

При этом автогражданка не покрывает повреждения автомобиля или здоровья владельца этого полиса — для этого существует дополнительное страхование.

размера компенсации пострадавшей стороне, то лимит выплат Что касаетсято лимит выплат составляет

за вред, причиненный жизни и здоровью — 320 тыс. грн на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших;

за вред, причиненный имуществу потерпевших — 160 000 грн на одного потерпевшего, но не более 800 000 грн на одно страховое событие.

Преимущества автогражданки

Основным преимуществом автогражданки является то, что она защищает ваши финансы в случае аварии. Так, по полису ОСАГО страховая компания платит не застрахованному, а пострадавшему в ДТП. Но здесь есть важный момент:

и т. п. Ежегодно Бюро взимает регрессы на десятки миллионов гривен. Если денег у виновника нет, налагается взыскание на его имущество», — «Если у виновника не оказалось полиса ОСАГО, компенсировать ущерб потерпевшему будет МТСБУ из своих гарантийных фондов. А после этого Бюро обязательно предъявляет виновнику регрессное требование, и он вынужден будет компенсировать всю сумму причиненного потерпевшему ущерба плюс расходы на экспертизы, судыЕжегодно Бюро взимает регрессы на десятки миллионов гривен.», — отмечают в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

Ликвидация последствий ДТП может быть достаточно ценной, особенно если речь идет о ремонте автомобиля или лечении пострадавших. Автогражданка гарантирует, что эти расходы будут покрыты страховой компанией, а вы — сохраните свои средства, имущество и нервы.

Также в Украине действуют штрафы за отсутствие обязательного страхования, ведь согласно украинскому законодательству, автогражданка является обязательной для каждого автовладельца. Поэтому покупая полис ОСАГО вы убережете себя от этих неприятностей.

От чего зависит цена автогражданки?

Цена полиса зависит от нескольких факторов:

типа и объема двигателя вашего автомобиля;

региона регистрации транспортного средства;

водительского стажа;

срок действия страховки и наличия дополнительных опций.

Где и как выбрать лучший полис ОСАГО

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