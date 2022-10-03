Австралия объявила о новых санкциях против россии — Finance.ua
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Австралия объявила о новых санкциях против россии

Мир
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Австралия объявила о новых санкциях против россии
Австралия объявила о новых санкциях против россии
Австралия ввела санкции против россии в ответ на инсценировку фейковых «референдумов» на временно захваченных территориях Украины и попытку их аннексии.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства страны.
«Дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на путешествия введены против 28 назначенных россией сепаратистов, министров и чиновников. Среди них — лица, которые пренебрегли международным правом, чтобы придать легитимность незаконным действиям россии в Украине путем проведения фейкового референдума, распространением дезинформации и запугиваний», — говорится в документе.
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Австралийский министр особо подчеркнула, что сфальсифицированные «референдумы», устроенные российскими захватчиками на временно захваченных территориях Украины, являются незаконными и не имеют никакого правового эффекта.
Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области являются суверенной территорией Украины. (Попытка) их аннексии со стороны президента путина незаконны, любые претензии на то, что эти территории отныне являются частью россии, безосновательны и неверны", — отмечается в сообщении.
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Также сообщается, что Австралия присоединилась к иску против россии, который Украина подала в Международный уголовный суд, и поддержала обвинение Украины в адрес россии в нарушении Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Genocide Convention).
«Австралия продолжает призывать россию немедленно выполнить обязывающее постановление Международного суда от 16 марта 2022 г. и немедленно вывести свои военные силы из Украины. Мы напоминаем россии, что в качестве члена Организации Объединенных Наций она несет правовое обязательство выполнять решения Международного суда по всем делам, которые ее касаются», — говорится в документе.
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Как отметила министр, Австралия будет продолжать тесную координацию своих действий с партнерами с тем, чтобы повысить цену всех ответственных за российское вторжение в Украину.
Эти дополнительные санкции усиливают мощную позицию Австралии по отрицанию действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы. Регионы Украины, в данный момент оккупированные российскими силами, являются суверенными территориями Украины. Никакие фейковые референдумы не меняют этого", — подчеркнула Пенни Вонг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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