Австралия меняет дизайн банкнот: там не будет британского монарха — Finance.ua

Австралия меняет дизайн банкнот: там не будет британского монарха 03.02.2023, 18:30 — Валюта

Австралия меняет дизайн банкнот: там не будет британского монарха

Австралия уберет изображение британского монарха из своих банкнот после того, как решила использовать местный дизайн для своей банкноты в 5 австралийских долларов вместо изображения короля Чарльза.

«Британские королевские особы появлялись на валюте страны еще со времен австралийского фунта, но смерть королевы Елизаветы II в прошлом году вызвала призывы убрать изображение монарха из банкноты номиналом в 5 австралийских долларов», — напоминает газета.

Читайте также Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза

Резервный банк Австралии заявил в четверг, что король Чарльз не будет изображен на банкноте в будущем, а банкнота будет переделана с целью включения изображения, представляющего коренные общины страны.

Центробанк проконсультировался с правительством по поводу изменений, которые, как ожидается, вступят в силу через несколько лет.

Читайте также В Британии выводят из обращения некоторые бумажные банкноты: что с ними делать

Новые банкноты в 5 австралийских долларов будут исполнены в дизайне, посвященном культуре и истории первых австралийцев. На другой стороне банкноты по-прежнему будет изображен австралийский парламент.

Австралийское республиканское движение считает, что использование изображения британского монарха на валюте Австралии в 2023 году уже не оправдано. Британский монарх в Австралии считается официальным главой государства, он назначает генерал-губернатора как представителя короны в стране, хотя эта должность является церемониальной.

Портрет Елизаветы II был утвержден для полимерной банкноты в 5 австралийских долларов в 1992 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.