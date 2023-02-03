Австралия меняет дизайн банкнот: там не будет британского монарха — Finance.ua
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Австралия меняет дизайн банкнот: там не будет британского монарха

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Австралия меняет дизайн банкнот: там не будет британского монарха
Австралия меняет дизайн банкнот: там не будет британского монарха
Австралия уберет изображение британского монарха из своих банкнот после того, как решила использовать местный дизайн для своей банкноты в 5 австралийских долларов вместо изображения короля Чарльза.
Об этом пишет Financial Times.
«Британские королевские особы появлялись на валюте страны еще со времен австралийского фунта, но смерть королевы Елизаветы II в прошлом году вызвала призывы убрать изображение монарха из банкноты номиналом в 5 австралийских долларов», — напоминает газета.
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Резервный банк Австралии заявил в четверг, что король Чарльз не будет изображен на банкноте в будущем, а банкнота будет переделана с целью включения изображения, представляющего коренные общины страны.
Центробанк проконсультировался с правительством по поводу изменений, которые, как ожидается, вступят в силу через несколько лет.
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Новые банкноты в 5 австралийских долларов будут исполнены в дизайне, посвященном культуре и истории первых австралийцев. На другой стороне банкноты по-прежнему будет изображен австралийский парламент.
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Австралийское республиканское движение считает, что использование изображения британского монарха на валюте Австралии в 2023 году уже не оправдано. Британский монарх в Австралии считается официальным главой государства, он назначает генерал-губернатора как представителя короны в стране, хотя эта должность является церемониальной.
Портрет Елизаветы II был утвержден для полимерной банкноты в 5 австралийских долларов в 1992 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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