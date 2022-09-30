В Британии выводят из обращения некоторые бумажные банкноты: что с ними делать — Finance.ua

В Британии выводят из обращения некоторые бумажные банкноты: что с ними делать Сегодня 09:16 — Мир

30 сентября станет последним днем использования в обращении бумажных банкнот номиналом в 20 и 50 фунтов стерлингов. Их заменяют пластиковыми версиями. Банкноты 5 и 10 фунтов стерлингов перестали быть законным платежным средством в 2017 и 2018 годах соответственно.

Банк Англии (центробанк Соединенного королевства) предупреждал о таком переходе трижды: год назад, за 100 дней до этого и на прошлой неделе.

Бумажные банкноты номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов, выпущенные в Шотландии, и бумажные банкноты номиналом 20 фунтов стерлингов, выпущенные в Северной Ирландии, также будут изъяты из обращения после 30 сентября.

Агентство Bloomberg опубликовало ответы на вопросы, связанные с этим событием.

Можно ли обменять старые банкноты

Многие крупные банки по всей Великобритании позволят клиентам вносить бумажные банкноты на свои счета. Обмен на полимерные банкноты возможен также в любое время в Банке Англии.

Обмен возможен только в штаб-квартире Банка в Лондоне. Банк также разрешает обмен по почте (до 300 фунтов) для тех, кому новые банкноты не нужны срочно.

Сколько стоит обмен банкнот

Банк Англии не взимает плату или комиссию за услугу, но любое участие в обмене банка клиента или посредников может привести к расходам.

Почему на новых пластиковых банкнотах изображена королева Елизавета II

Находящиеся в обращении обе полимерные версии появились до смерти королевы: номиналом 20 фунтов стерлингов — 20 февраля 2020 года, а 50 фунтов стерлингов — 23 июня 2021 года. Банк Англии представит обновленный дизайн банкнот с изображением короля Карла III до конца 2022 г. для всех текущих полимерных версий. Ожидается, что они поступят в обращение в середине 2024 года.

В чем преимущества полимерных банкнот

Полимер является тонким и гибким материалом, стойким к загрязнениям и влаге. Применение пластика позволяет использовать на новых банкнотах больше элементов защиты, таких как прозрачные секции и голограммы. Банк Англии ожидает, что этот более прочный материал прослужит по крайней мере вдвое дольше бумаги.

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