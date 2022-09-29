Банки с Уолл-стрит прогнозируют, что фунт сравняется с долларом до конца года — Finance.ua
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Банки с Уолл-стрит прогнозируют, что фунт сравняется с долларом до конца года

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Еще один ведущий американский банк, Bank of America, прогнозирует падение курса фунта до паритета с долларом на фоне нестабильности британской экономики в последнюю неделю.
Об этом сообщает Bloomberg.
Стратег BoA Камаль Шарма в записке для клиентов пишет, что «черновые» расчеты последствий новой фискальной политики британского правительства не способствовали укреплению доверия инвесторов к Британии. По его словам, рост расходов на заимствование создает нагрузку на государственные финансы.
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Bank of America стал третьим из банков Уолл-стрит, кто рекомендует сделать ставку на паритет фунта до конца года. Ранее аналогичные рекомендации опубликовали в Morgan Stanley и Citigroup Inc. Шарма сказал, что повышенная инфляция в сочетании со стагнацией экономики будет в дальнейшем подавлять фунт, торгующийся на уровне около 1,08 доллара после достижения рекордного минимума в понедельник.
Несмотря на это, британское правительство продолжает придерживаться своих фискальных планов, а премьер-министр страны Лиз Трасс защищает свою политику сокращения налогов. «Распродажу» гособлигаций инвесторами она связывает с мировыми экономическими факторами давления.
По материалам:
Економічна Правда
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