АТБ вводит ограничения на продажу важных продуктов: сколько можно купить в одни руки — Finance.ua
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АТБ вводит ограничения на продажу важных продуктов: сколько можно купить в одни руки

Сегодня 10:15Личные финансы
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В супермаркетах АТБ ввели ограничения на продажу соли и сахара. Теперь продавать больше 5 кг сахара в одни руки нельзя, то же самое касается и соли — не больше двух пачек.
Соответствующая информация стала известна из объявления, размещенного в прикассовых зонах супермаркетов.
Сеть установила такое ограничение в связи с последним событиями в Украине и огромным ажиотажем вокруг дефицита соли, которую из-за паники украинцы начали массово скупать.
В то же время директор Всеукраинского благотворительного фонда АТБ Сергей Демченко сообщил, что ограничения носят временный характер, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется.
Сейчас некоторые покупатели очень много закупают про запас или же покупают в АТБ, а перепродают втридорога, пользуясь паникой.
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По материалам: Сьогодні
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