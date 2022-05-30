АТБ вводит ограничения на продажу важных продуктов: сколько можно купить в одни руки — Finance.ua

АТБ вводит ограничения на продажу важных продуктов: сколько можно купить в одни руки

Сегодня 10:15 — Личные финансы

В супермаркетах АТБ ввели ограничения на продажу соли и сахара. Теперь продавать больше 5 кг сахара в одни руки нельзя, то же самое касается и соли — не больше двух пачек.

Соответствующая информация стала известна из объявления, размещенного в прикассовых зонах супермаркетов.

Сеть установила такое ограничение в связи с последним событиями в Украине и огромным ажиотажем вокруг дефицита соли, которую из-за паники украинцы начали массово скупать.

В то же время директор Всеукраинского благотворительного фонда АТБ Сергей Демченко сообщил, что ограничения носят временный характер, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется.

Сейчас некоторые покупатели очень много закупают про запас или же покупают в АТБ, а перепродают втридорога, пользуясь паникой.

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