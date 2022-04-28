Арестованную 92-метровую яхту Медведчука продадут на аукционе — Finance.ua

Арестованную 92-метровую яхту Медведчука продадут на аукционе

Сегодня 16:27 — Казна и Политика

Арестованную 92-метровую яхту Медведчука продадут на аукционе, www.pravda.com.ua

Арестованная 92-метровая яхта Виктора Медведчука Royal Romance будет выставлена на продажу. Все вырученные средства будут направлены в госбюджет Украины. В настоящее время яхтой распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом сообщил руководитель отдела коммуникации АРМА Павел Бульдович, пишет « Радио Свобода ».

Он напомнил, что физически яхта находится в Хорватии, где она была арестована 16 марта.

«Хорватские правоохранители наложили арест, чтобы никто не совершил с яхтой какие-либо действия. После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА относительно разработки дорожной карты управления этим объектом», — пояснил Бульдович.

В настоящее время прокуратура проводит расследование по делу Медведчука, а АРМА обеспечивает управление арестованными активами политика. Позже, вероятнее всего, агентство организует продажу яхты на аукционе, чтобы направить вырученные средства в пользу государства, уточнил Бульдович.

Напомним, решение о передаче яхты АРМА принял Лычаковский районный суд г. Львов. В определении суда также отмечено, что яхта в дальнейшем будет продана. В настоящее время судно находится в порту города Риека в Хорватии.

92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на топливо такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов. Само судно стоит более 200 млн долларов.

Медведчук еще в 2021 году пытался скрыть яхту Royal Romance от санкций. Тогда семья Медведчука провела махинации, позволившие избежать ареста судна в связи с санкциями СНБО Украины.

Ранее судном владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах. Ее конечным бенефициаром была супруга Медведчука Оксана Марченко.

Однако позже яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd с Маршалловых островов. Смена владельца произошла именно тогда, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции из-за подозрения в финансировании терроризма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.