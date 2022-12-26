Аренда жилья: зимой ожидается падение цен в столице — Finance.ua

Аренда жилья: зимой ожидается падение цен в столице Сегодня 20:00 — Недвижимость

В Киеве наблюдается существенное снижение активности среди арендаторов. Это связано, прежде всего, с угрозой многодневного блэкаута. Низкий спрос может повлиять на падение цен.

Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. По ее словам, самый низкий спрос на аренду жилья сегодня фиксируется на жилье вблизи инфраструктурных объектов. Уже сейчас дисконт на них составляет 15-25% от общерыночной цены.

Что больше всего пугает арендаторов столичного жилья

Виктория Берещак рассказала, что люди не спешат в Киев, поскольку опасаются попасть в блэкаут.

«Больше всего пугает отсутствие тепла, воды и канализации», — отмечает эксперт.

По ее словам, на рынке аренды Киева видна еще одна тенденция — дополнительные условия в новых договорах аренды. Они касаются возможности расторжения договора в связи с форс-мажорами, более короткого срока аренды — от трех месяцев, рассрочки авансового платежа.

«Заметна большая готовность владельцев идти на уступки. Это касается и условий договоров, и арендной платы — скидки от довоенной цены примерно на 10 — 12% мы уже видим. Также люди чаще снимают многокомнатное жилье, чем однокомнатные», — рассказала Виктория Берещак.

Как будут меняться цены на квартиры на протяжении зимы

средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5 — 9 тысяч гривен,

двухкомнатной — 9 — 11 тысяч гривен,

трехкомнатной — от 12 тысяч гривен.

Она напоминает, что многие киевляне уехали за город, сделав ставку на автономные источники питания в домах.

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Телеканал 24 По материалам:

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