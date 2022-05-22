Apple стремится увеличить производство за пределами Китая — Wall Street Journal

Apple стремится увеличить производство за пределами Китая — Wall Street Journal

Apple сообщила некоторым из своих контрактных производителей, что хочет увеличить производство за пределами Китая.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на людей, сведущих в этом вопросе.

Индия и Вьетнам уже являются объектами производства Apple. Компания внесла их в краткий список как «альтернативы», говорится в отчете.

В прошлом месяце Apple прогнозировала большие проблемы с поставками, поскольку блокировка из-за COVID-19 замедлила производство и спрос в Китае.

В отчете говорится, что Apple ссылается на строгую политику Китая по борьбе с Covid и другие причины своего решения.

Apple отказалась от комментариев по поводу расширения производства.

Точная дата выхода iPhone 14 еще не известна, но авторитетные аналитики и инсайдеры предполагают, что новый iPhone покажут 14 сентября 2022 года.

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